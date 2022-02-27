Євросоюз розглядає закриття портів для російських кораблів

Чиновник ЄС повідомив, що 3/4 країн-членів ЄС зараз закрили свій повітряний простір для Росії.

Більшість країн Європейського союзу закрили повітряний простір для російських літаків і розглядають закриття морських портів.

Про це в неділю, 26 лютого, повідомив брюссельський кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк.

"Чиновник ЄС повідомив, що 3/4 країн-членів ЄС зараз закрили свій повітряний простір для Росії. І він підтверджує, що також розглядається питання про закриття портів ЄС для кораблів із Росії", - написав він у Twitter.

Як повідомлялось, уже 18 країн Європи закрили повітряний простір для російської авіації – Велика Британія, Чехія, Польща, Румунія, Литва, Латвія, Естонія, Фінляндія, Болгарія, Словенія, Німеччина, Італія, Данія, Бельгія, Ісландія, Швеція, Австрія та Ірландія. Кількість постійно зростає.