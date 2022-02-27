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Євросоюз розглядає закриття портів для російських кораблів

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Євросоюз розглядає закриття портів для російських кораблів

Associated Press

Чиновник ЄС повідомив, що 3/4 країн-членів ЄС зараз закрили свій повітряний простір для Росії.

Більшість країн Європейського союзу закрили повітряний простір для російських літаків і розглядають закриття морських портів.

Про це в неділю, 26 лютого, повідомив брюссельський кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк.

"Чиновник ЄС повідомив, що 3/4 країн-членів ЄС зараз закрили свій повітряний простір для Росії. І він підтверджує, що також розглядається питання про закриття портів ЄС для кораблів із Росії", - написав він у Twitter.

Як повідомлялось, уже 18 країн Європи закрили повітряний простір для російської авіації – Велика Британія, Чехія, Польща, Румунія, Литва, Латвія, Естонія, Фінляндія, Болгарія, Словенія, Німеччина, Італія, Данія, Бельгія, Ісландія, Швеція, Австрія та Ірландія. Кількість постійно зростає.

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Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до вечора 26 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • втрати особового складу - понад 3000 осіб,
  • танки - близько 100,
  • бойові броньовані машини - близько 540,
  • гармати - 15,
  • ЗРК "Бук" - 1,
  • літаки - 16,
  • вертольоти - 18.

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

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