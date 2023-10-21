Євросоюз та США закликали Китай вплинути на Росію, щоб вона припинила агресію проти України

США та ЄС готові розбудовувати конструктивні та стабільні відносини з Китаєм.

Євросоюз та Сполучені Штати закликали владу Китаю скористатися своїм впливом на Росію, щоб та закінчила війну проти України.

Також читайте У Зеленського прокоментували візит Путіна до Китаю

Про це йдеться у підсумковій заяві саміту ЄС-США.

"Ми закликаємо Китай натиснути на Росію, щоб вона зупинила свою агресивну війну, та негайно, повністю та безумовно вивела свої війська з України. Ми закликаємо Китай підтримати широкий, справедливий та тривалий мир, на основі територіальної цілісності та принципів й цілей Хартії ООН, включно шляхом прямого діалогу з Україною", - йдеться у документі.

США та ЄС також заявили про готовність розбудовувати конструктивні та стабільні відносини з Китаєм.

"Необхідно співпрацювати з Китаєм, враховуючи його роль в міжнародному співтоваристві та розмір економіки, щодо вирішення глобальних викликів та у питаннях, що складають взаємний інтерес. Ми закликаємо Китай взаємодіяти з нами, у тому числі на міжнародній арені, в таких сферах як кліматична криза та криза біологічного розмаїття, розв'язання проблем боргової стійкості та фінансових потреб найбільш вразливих країн, глобальне здоров’я та готовність до пандемій, макроекономічна стабільність тощо", - наголошується у спільній заяві лідерів Сполучених Штатів та Європейського Союзу.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що розслідування пошкодження газопроводу Balticconnector у Балтійському морі, що з’єднує Фінляндію з Естонією, зосереджене на ролі китайського контейнеровоза NewNew Polar Bear.

Крім того, ми раніше інформували, що лідер КНР Сі Цзіньпін пропонує “старому другу” Путіну будувати “новий світовий лад”.

Читайте також: