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Євросоюз виділить 90 млн євро на допомогу постраждалим від війни в Україні

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Євросоюз виділить 90 млн євро на допомогу постраждалим від війни в Україні

УНІАН

Ця нова гуманітарна допомога забезпечить їжу, воду, послуги охорони здоров’я, житло та допоможе задовольнити основні потреби постраждалих.

Єврокомісія оголосила про виділення додаткових 90 мільйонів євро на допомогу постраждалим від війни в Україні.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на заяву Єврокомісії.

"Оскільки гуманітарна ситуація в Україні погіршується, а сусідні країни приймають українців, які тікають з країни, Європейська комісія працює всіма фронтами, щоб надати невідкладну допомогу. Комісія оголосила про виділення додаткових 90 мільйонів євро на програми екстреної допомоги цивільним особам, які постраждали внаслідок війни в Україні, в межах звернення щодо до невідкладної допомоги Організації Об’єднаних Націй", –йдеться у заяві.

Фінансування допоможе людям, які перебувають на території України та Молдови.

Допомога забезпечить їжу, воду, послуги охорони здоров’я, житло та допоможе задовольнити основні потреби постраждалих.

"Цивільне населення платить найвищу ціну за незаконну військову агресію Росії проти України. Війна загрожує переміщенням мільйонів українців, що призведе до різкого зростання гуманітарних потреб всередині України, але й у сусідніх країнах, де українці шукають безпеки. ЄС повністю солідарний з українським народом, і наше початкове фінансування дозволить нашим гуманітарним партнерам терміново надати необхідну допомогу", – сказав єврокомісар з антикризового управління Янез Ленарчич.

Єврокомісія також координує надання матеріальної допомоги Україні через Механізм цивільного захисту ЄС з пропозиціями від 20 держав-членів: Австрії, Бельгії, Хорватії, Данії, Фінляндії, Франції, Німеччини, Греції, Італії, Ірландії, Латвії, Литви, Мальти, Польщі, Румунії, Словаччини, Словенії, Іспанії, Швеції та Нідерландів – це включає 8 мільйонів засобів першої медичної допомоги та підтримку цивільного захисту.

Перша вантажівка зі Словенії вже прибула 27 лютого до Києва.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 6:00 28 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • літаки - 29
  • гелікоптери - 29
  • танки - 191
  • бойові броньовані машини - 816
  • гармати - 74
  • ЗРК "Бук" - 1
  • "Гради" - 21
  • автомобільна техніка - 291
  • цистерни - 60
  • БпЛА ОТР2 - 3
  • кораблі і катери - 2
  • Особовий склад орієнтовно - 5300

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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