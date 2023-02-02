Євросоюз виділив сьомий пакет допомоги Україні на 500 млн євро

Також Україна отримає ще 45 млн євро на місію військової допомоги ЄС.

Євросоюз виділив сьомий пакет допомоги Україні у розмірі 500 млн євро та додаткові 45 млн євро для місії військової допомоги.

Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба у Twitter 2 лютого.

Кулеба також подякував ЄС за надану допомогу.

"Я вдячний ЄС за життєво важливу допомогу в галузі безпеки, яка наближає нас до розгрому російського агресора", - заявив він.

Інших деталей міністр закордонних справ не розкрив.

Раніше повідомлялось, що Європейський Союз оголосить про надання Україні додаткової допомоги у сумі 400 млн євро. Ці кошти спрямують на підтримку процесу реформ.

Президент Володимир Зеленський напередодні саміту Україна-ЄС, що відбудеться 3 лютого у Києві, анонсував нові реформи в Україні.

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