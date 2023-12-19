Євросоюз вже почав роботу над 13-м пакетом санкцій проти Росії — ОП

Країни Європейського союзу вже почали роботу над 13-м пакетом санкцій проти Росії за її агресію проти України.

Також читайте У США прокоментували 12 пакет санкцій ЄС проти Росії

Про це в етері телемарафону заявив заступник керівника Офісу президента України Ігор Жовква.

"Абсолютно точно — робота над 13-м пакетом санкцій для Росії вже розпочалася. Зі свого боку ми довели до Європейської комісії свої пропозиції. Під час розмови президента Володимира Зеленського з Урсулою фон дер Ляєн ми вже знали, що не увійде у 12-й пакет санкцій. Ми просили не забувати їх про ті позиції, якщо мова йде про секторальні санкції", — сказав Жовква.

За його словами, крім секторальних санкцій також очікується більше персональних обмежень, що стосуватимуться тих пропагандистів та діячів культури РФ, які підтримують війну проти України, але водночас продовжують вільно подорожувати країнами Євросоюзу.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Євросоюз хоче подовжити пільговий період для імпорту сталі з РФ.

Крім того, ми раніше інформували, що Україна призупинила перебування Raiffeisen Bank у списку спонсорів війни.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.