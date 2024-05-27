Євросоюз запровадив санкції проти Медведчука: які обмеження накладено

Для екснардепа це означає заборону на в'їзд і транзит через усі країни-члени ЄС.

Євросоюз запровадив санкції проти екснардепа України Віктора Медведчука та проти пропагандистського видання Voice of Europe.

Про це повідомляє МЗС Чехії.

За пропозицією Чехії ЄС вирішив внести до свого санкційного списку три організації, які працюють на Кремль.

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"Чеській дипломатії вдалося домогтися занесення до санкційного списку ЄС трьох організацій, які працюють на Росію", – вказано в заяві МЗС.

Першим у списку вказане видання Voice of Europe – російський пропагандистський інструмент, що використовується, зокрема, для впливу на вибори до Європарламенту.

Повідомляється, що під обмеження також потрапили проросійські бізнесмени Артем Марчевський та Віктор Медведчук, які стоять за російською операцією впливу.

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В МЗС зазначили, що всі обмеження, які Чехія вже застосувала до юридичних осіб, тепер поширюються на 27 країн-членів ЄС.

Санкції проти Медведчука і Марчевського передбачають заборону на в'їзд і транзит через усі країни-члени ЄС.

Усі кошти та економічні ресурси трьох юридичних осіб будуть заморожені на всій території ЄС.

Нагадаємо, навесні перед червневими виборами до Європарламенту чеська контррозвідка викрила у Празі проросійську мережу впливу на євродепутатів, за якою стояв Медведчук.

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