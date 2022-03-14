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Євросоюз затвердив четверту порцію санкцій проти Росії: по чому вдарять

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Євросоюз затвердив четверту порцію санкцій проти Росії: по чому вдарять

Associated Press

Посли ЄС також схвалили заяву до СОТ щодо російської агресії.

Постійні представники Євросоюзу затвердили 14 березня четвертий пакет санкцій проти Росії через розв’язану нею війну в Україні. 

Про це повідомило французьке головування у Раді ЄС.

Новий пакет спрямований на фізичних та юридичних осіб, причетних до агресії проти України, а також на декілька секторів економіки Росії.

Санкції набудуть чинності, коли їх опублікують в Офіційному журналі Європейського Союзу. Це відбудеться невдовзі.

Крім того, посли ЄС також схвалили заяву до Світової організації торгівлі щодо агресії Росії проти України. У заяві йдеться про скасування переваг, якими Росія користується як член організації, та про припинення розгляду заявки Білорусі на вступ до СОТ.

Нагадаємо, раніше 14 березня голова МЗС Ізраїлю Яїр Лапід запевнив, що його держава не стане шляхом для обходу санкцій, які Захід запровадив щодо Росії.

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