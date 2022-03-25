"Їх буде де ховати": Дуда нецензурною фразою відреагував на погрози Росії напасти на Польщу

"Їх буде де ховати": Дуда нецензурною фразою відреагував на погрози Росії напасти на Польщу

Дуда наголосив, що Польща - це мирна держава.

Президент Польщі Анджей Дуда відреагував на заяви Росії про напад на Польщу. Він зазначив, що якщо це станеться, то окупантів буде де ховати.

Про це повідомляє TVP info.

Анджей Дуда на погрози РФ про ймовірний напад на його державу відповів польською нецензурною лексикою.

"У Польщі є приказка: "не лякай, не лякай, бо сам у штани накладеш (nie strasz, nie strasz, bo się zesrasz - ред.) Ми нація, яка хоче жити в мирі. Ми нація, яка ні на кого не нападала, особливо за останнє століття. Ми завжди хотіли жити в мирі, якщо хтось нападав, то нападали на нас", - наголосив президент Польщі.

Дуда також додав, що Польща за останні роки зробила все, щоб її громадяни комфортно жили у своїй державі, а на погрози РФ про ймовірний напад польський лідер зазначив, що у них велика країна і окупантів вони поховають.

"Запевняю вас, що Польща досить велика, щоб було де ховати нападників", - додав президент Польщі.

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