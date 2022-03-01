"Їх прислали сюди вбивати і вмирати": Зеленський про російських військових в Україні

"Їх прислали сюди вбивати і вмирати": Зеленський про російських військових в Україні

Ми сильні на своїй землі - сказав президент.

Росіяни не розуміють, що таке Україна: яка тут філософія та які тут люди. Вони сюди прийшли вбивати та вмирати.

Про це президент України Володимир Зеленський сказав 1 березня під час інтерв'ю західним ЗМІ.

"Нам є що захищати, а що вони роблять тут? Вони розуміють нашу державу: вони не знають ці вулиці, цих людей. Вони не розуміють нашу філософію, наші прагнення та те, які ми люди. Вони нічого тут не знають. Їх сюди прислали вбивати та вмирати. Тому ми й сильніші на своїй землі", - сказав президент.