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"Їх прислали сюди вбивати і вмирати": Зеленський про російських військових в Україні

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"Їх прислали сюди вбивати і вмирати": Зеленський про російських військових в Україні

Associated Press

Ми сильні на своїй землі - сказав президент.

Росіяни не розуміють, що таке Україна: яка тут філософія та які тут люди. Вони сюди прийшли вбивати та вмирати. 

Про це президент України Володимир Зеленський сказав 1 березня під час інтерв'ю західним ЗМІ. 

"Нам є що захищати, а що вони роблять тут? Вони розуміють нашу державу: вони не знають ці вулиці, цих людей. Вони не розуміють нашу філософію, наші прагнення та те, які ми люди. Вони нічого тут не знають. Їх сюди прислали вбивати та вмирати. Тому ми й сильніші на своїй землі", - сказав президент. 

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 6:00 28 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • В особовому складі - 5710 осіб, полонених - 200.
  • Знищено та пошкоджено літаків – 29 од;
  • гелікоптерів – 29 од;
  • танків ‒ 198;
  • ББМ ‒ 846;
  • артилерійських систем – 77;
  • засоби ППО - 7;
  • РСЗВ - 24;
  • цистерн з ПММ - 60;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3;
  • катери – 2 одиниці;
  • автомобільної техніки - 305.

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

Війна в Україні. Дайджест за 01.03.2022

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