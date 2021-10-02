"Їх залишається багато": генпрокурорка розповіла про справи проти Порошенка

"Їх залишається багато": генпрокурорка розповіла про справи проти Порошенка

Було заведено понад 30 справи проти колишнього президента.

Проти п'ятого президента Петра Порошенка залишаються відкритими багато кримінальних справ.

Про це сказала генеральна прокурорка Ірина Венедіктова під час брифінгу в Трускавці, повідомляє телеграм-канал PavlovskyNews.

Саме таким чином очільниця генпрокуратури прокоментувала можливе притягнення до відповідальності колишнього президента Порошенка. За словами Венедіктової, її попередником було заведено понад 30 кримінальних справ, а "зараз їх залишається багато".

"Про їх стан і хід розслідування треба запитати в органу слідства - Державному бюро розслідування", - заявила вона.

Як повідомлялося, справа "Ленінської кузні" проти експрезидента Петра Порошенка закрита. За словами адвоката Іллі Новикова, керівник слідчої групи Державного бюро розслідувань Олег Корецький заявив, що на нього чинився тиск з метою порушення кримінальних проваджень на Порошенка.

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