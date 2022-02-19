"Їх залякують": Зеленський заявив про погрози спостерігачам ОБСЄ з боку бойовиків на Донбасі

"Їх залякують": Зеленський заявив про погрози спостерігачам ОБСЄ з боку бойовиків на Донбасі

Зеленський наголосив, що особливо показовим стали останні дні, коли окупанти здійснювали масовані обстріли із зброї, забороненої Мінськими угодами.

Володимир Зеленський заявив, що важливо припинити недопуск спостерігачів ОБСЄ на тимчасово окуповані території України, зазначивши, що бойовики погрожують спостерігачам та залякують їх.

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Про це заявив президент України 19 лютого на Мюнхенській безпековій конференції.

Він підкреслив, що останніми днями окупанти збільшили кількість обстрілів, а Україна робить все можливе, щоб зрушити з місця розблокування перемовного процесу у Тристоронній контактній групі.

"Заблоковано вирішення всіх гуманітарних питань... Після двох обмінів полоненими РФ заблокувала процес, хоча Україна передавала погоджені списки. Нелюдські катування і тортури до смерті у сумнозвісній тюрмі "Ізоляція" в Донецьку стали символом порушення прав людини. Відкриті нами у листопаді 2020 року два нові КПВВ у Луганській області так і не запрацювали – і тут бачимо відверту обструкцію під надуманими приводами", - вважає глава держави.

Зеленський заявив, що Україна готова шукати ключ до закінчення війни в усіх можливих форматах та за участю будь-якої кількості країн.

Трансляція виступу президента наживо

Нагадаємо, останніми днями російські окупаційні війська почали масові обстріли українських позицій на Донбасі із застосуванням важкої артилерії та іншого забороненого Мінськими домовленостями озброєння. Тільки за минулу добу бойовики здійснили 74 обстріли по 39 населених пунктах Донецької та Луганської областей та пошкодили 11 житлових будинків.

Станом на 9:00 19 лютого російські окупанти 19 разів порушили режим припинення вогню, 16 з яких - із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння. Через обстріли терористів загинув український захисник.

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