"Їхав як божевільний" в авто дружини Медведчука на фальшивих номерах: подробиці затримання Киви

"Їхав як божевільний" в авто дружини Медведчука на фальшивих номерах: подробиці затримання Киви

Виявилося, що одіозний політик не був "метою" поліцейських.

1 листопада в мережі з'явилася інформація про те, що нардепа від партії ОПЗЖ Іллю Киву затримали на Столичному шосе в Києві і вручали повідомлення про підозру. Патрульні зреагували на грубе порушення автомобілем, в якому знаходився Ківа, правил дорожнього руху.

Про це в коментарі РБК-Україна розповів співрозмовник в силових структурах.

Як з'ясували правоохоронці, Кива їхав у машині, записаній на дружину народного депутата Віктора Медведчука.

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"Він просто порушили, їхав з шаленою швидкістю, як божевільний. Його зупинила патрульна поліція. Це ніяка не спецоперація", - пояснило джерело.

Співрозмовник також уточнив, що крім того, що автомобіль, на якому пересувався Кива, зареєстрований на Оксану Марченко, на машині ще й були фальшиві номери.

Сам нардеп пізніше запевнив усіх, що з документами на машину все гаразд. Це нібито навіть підтвердила викликана на місце події слідчо-оперативна група.

Патрульні поліцейські склали протокол на водія Киви за порушення ПДР і відпустили.

Нагадаємо:

Відео зі стріляниною з автомата, яку влаштував у день вбивства Степана Бандери народний депутат від партії “Опозиційна платформа — За життя” Ілля Кива, також стало приводом для відкриття кримінального провадження.

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