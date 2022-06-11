"Їхній дух незламний": голова Єврокомісії відвідала в лікарні українських військових (відео)

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн 11 червня відвідала в київському госпіталі поранених українських військових та відзначила їхній незламний дух.

Політикиня запевнила, що в ці важкі часи для України "Європа на вашому боці".

Про це фон дер Ляєн напасла в Мережі, опублікувавши відео з госпіталя.

"Я відвідала солдатів, які одужують у госпіталі в Києві. Незважаючи на поранення, їхній дух незламний. Їхня рішучість неушкоджена. Це важкі часи для України. Європа на вашому боці", – йдеться в повідомленні.

На короткому ролику поранений боєць розповів голові Єврокомісії, як зазнав поранення під час порятунку побратима. А політикиня розпитала у військового про ушкодження.

I visited soldiers recovering in a hospital in Kyiv.



In spite of the injuries, their spirit is unbroken. Their determination, intact.



These are hard times for Ukraine.



Europe is at your side. pic.twitter.com/gjxvuO2Tj0 — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) June 11, 2022

Нагадаємо, раніше в Києві президентка Єврокомісії зустрілася з президентом Володимиром Зеленським і заявила, що результати цієї зустрічі дозволять фіналізувати оцінку заявки України на вступ до ЄС до кінця наступного тижня.

Фон дер Ляєн мала зустріч і з прем'єром Денисом Шмигалем, на якій, зокрема, обговорили гранти для українського бізнесу.

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