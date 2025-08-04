"Їм байдуже, скільки українців гине": Трамп пригрозив одній з країн через Росію

Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп заявив, що має намір "суттєво підвищити" імпортне мито щодо Індії через те, що Нью-Делі купує та перепродає російську нафту.

Про це американський лідер написав у своїй соцмережі Truth Social.

Трамп наголосив на тому, що Індія купує “величезні обсяги російської нафти”, а згодом продає більшу її частину на відкритому ринку для отримання прибутків.

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“Їм байдуже, скільки людей в Україні вбиває російська військова машина. Через це я суттєво підвищу тариф, який Індія сплачує США”, - наголосив Трамп.

Зауважимо, якою буде нова ставка мит для Індії, американський президент не пояснив. Втім, від 1 серпня Вашингтон запровадив мита щодо імпорту у розмірі 25%. Відомо, що Нью-Делі також платитиме "штраф" за економічну співпрацю з РФ. Розмір штрафу Трамп не уточнив.

Нагадаємо, 30 липня Трамп запровадив мита проти Індії. Він поскаржився на те, що ця країна закуповувала військову техніку в Росії і є найбільшим покупцем російських енергоносіїв. Reuters з посиланням на власні джерела у нафтопереробній галузі заявило, що нібито Індія відмовляється від російської нафти, а її державні нафтопереробні заводи зупинили імпорт цього палива.

Видання Reuters повідомив, що найбільший нафтопереробний завод Індії – державна компанія Indian Oil Corporation (IOC) — придбав 7 мільйонів барелів нафти для постачання у вересні з США, Канади та Близького Сходу. Окремі джерела зазначають, що збільшені обсяги закупівель напряму пов’язані із заміщенням обсягів російської нафти

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Своєю чергою, прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді публічно дав зрозуміти, що не піддасться тиску з боку США. Він виступив проти мит США й заявив, що країна не припинить закупівлю російської нафти.

Дата публікації 06:52, 30.07.25 Кількість переглядів 12 Трамп встановив дедлайн для Путіна! У Кремлі реагують погрозами!