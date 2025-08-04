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"Їм байдуже, скільки українців гине": Трамп пригрозив одній з країн через Росію
Якою буде нова ставка мит для Індії, Трамп не пояснив.
Президент США Дональд Трамп заявив, що має намір "суттєво підвищити" імпортне мито щодо Індії через те, що Нью-Делі купує та перепродає російську нафту.
Про це американський лідер написав у своїй соцмережі Truth Social.
Трамп наголосив на тому, що Індія купує “величезні обсяги російської нафти”, а згодом продає більшу її частину на відкритому ринку для отримання прибутків.
“Їм байдуже, скільки людей в Україні вбиває російська військова машина. Через це я суттєво підвищу тариф, який Індія сплачує США”, - наголосив Трамп.
Зауважимо, якою буде нова ставка мит для Індії, американський президент не пояснив. Втім, від 1 серпня Вашингтон запровадив мита щодо імпорту у розмірі 25%. Відомо, що Нью-Делі також платитиме "штраф" за економічну співпрацю з РФ. Розмір штрафу Трамп не уточнив.
Нагадаємо, 30 липня Трамп запровадив мита проти Індії. Він поскаржився на те, що ця країна закуповувала військову техніку в Росії і є найбільшим покупцем російських енергоносіїв. Reuters з посиланням на власні джерела у нафтопереробній галузі заявило, що нібито Індія відмовляється від російської нафти, а її державні нафтопереробні заводи зупинили імпорт цього палива.
Видання Reuters повідомив, що найбільший нафтопереробний завод Індії – державна компанія Indian Oil Corporation (IOC) — придбав 7 мільйонів барелів нафти для постачання у вересні з США, Канади та Близького Сходу. Окремі джерела зазначають, що збільшені обсяги закупівель напряму пов’язані із заміщенням обсягів російської нафти
Своєю чергою, прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді публічно дав зрозуміти, що не піддасться тиску з боку США. Він виступив проти мит США й заявив, що країна не припинить закупівлю російської нафти.