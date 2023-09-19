"Їм недовго лишилося": Данілов жорстко пройшовся по Шуфричу і його соратниках

Народний депутат Нестор Шуфрич отримав підозру в державній зраді. 15 вересня Печерський суд Києва відправив його під арешт на 60 діб без можливості внесення застави, Шуфричу загрожує до 15 років в' язниці.

Секретар РНБО Олексій Данілов в ефірі телемарафону розповів, що чекає на депутатів від забороненої в Україні партії ОПЗЖ.

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"Я взагалі радив би ОПЗЖ покинути Верховну Раду – нема їм там що робити. Там не тільки Шуфрич – берете перелік осіб, які там є, всі мали б покинути Верховну Раду. Ніякого права сьогодні вони представляти наш народ не мають – це вже доведено історією. Що стосується Нестора Івановича – воно все до того йшло. Верховній Раді треба поставити запитання щодо перебування там ОПЗЖ", - сказав він.

Олексій Данілов підкреслив, те, що проросійські депутати поміняли назву, не значить, що вони поміняли суть.

"Вони закликали до нас Російську Федерацію, пам'ятаємо ефіри, на які вони ходили. До речі, хочу сказати, що деякі діячі до цього часу відвідують ефіри російських пропагандистів, і поки що пересуваються по території нашої країни. Хочу їх всіх попередити, що їм недовго лишилося пересуватися, вони всі будуть притягнуті до відповідальності", - резюмував секретар РНБО.

Нагадаємо, Нестора Шуфрича хочуть позбавити посади голови Комітету ВР з питань свободи слова.

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