"Їм є що втрачати": Бербок пригрозила США після заяв Трампа щодо України

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок, яка представляє у німецькій політиці партію зелених, на передвиборному заході у Потсдамі заявила, що хоче посилити тиск на США після того, як вони провели переговори з Росією щодо завершення війни в Україні без участі Києва.

Про це пише Berliner Morgenpost.

"Ми посилимо тиск на американців, щоб показати, що вони мають що втрачати, якщо вони більше стоять на боці ліберальних демократій Європи", – заявила Бербок.

Міністерка також закликала до "другого поворотного моменту", аналогічно до того, який використав канцлер Олаф Шольц на початку війни в Україні.

"Три роки тому ми сказали: це поворотний момент. Тепер нам потрібен другий поворотний момент, більше жодних коливань і зволікань заради нашого миру", – наголосила німецька міністерка.

Вона також пообіцяла, що підтримуватиме Україну доти, доки та цього потребує.

"Хибний мир, тобто мир, який насправді є шантажем чи капітуляцією, — це не мир, а навпаки: подальша підготовка до ще більшої війни і насильства. Саме тому я підтримуватиму Україну доти, доки вона цього потребує, тому що це наш мир", – сказала Бербок.

Вона додала, що ніхто не може "вирішувати питання війни та миру за рахунок українців чи нас, європейців".

"Це чітка позиція Німеччини", – заявила очільниця німецького МЗС.

Нагадаємо, Бербок відкинула ідею Трампа про повернення Росії до G7. Вона підкреслила, що співпраця з путінською Росією неможлива, а жорсткий тиск Заходу на державу, яка веде агресивну війну, "має бути збережено".

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