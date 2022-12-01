"Їй тут не місце": Кулеба обурився присутністю Росії на засіданні ОБСЄ і закликав створити спецтрибунал

Очільник МЗС України закликав створити спецтрибунал, що дозволить притягнути Росію та її керівництво до відповідальності за грубі порушення міжнародного права.

Очільник МЗС України Дмитро Кулеба на засіданні Ради міністрів закордонних справ ОБСЄ в Польщі обурився присутністю делегації з Росії і закликав партнерів підтримати створення спеціального трибуналу щодо злочинів РФ проти України.

Під час свого виступу Кулеба розповів, що Росія запускає ракети по критичній цивільній інфраструктурі України, підбурює на державному телебаченні до геноциду проти українців та продовжує військову агресію на полі бою.

"Ви всі бачили жахи війни, розв’язаної Росією на українській землі. Тому зараз постає справедливе питання: чому стала можливою присутність Росії на цьому засіданні ОБСЄ? Їй тут не місце", - зазначив міністр.

Керівник МЗС України закликав партнерів підтримати створення спеціального трибуналу щодо злочину РФ проти України. Він нагадав, що трибунал дозволить притягнути Росію та її керівництво до відповідальності за грубі порушення міжнародного права.

"ОБСЄ має продемонструвати безкомпромісну боротьбу за принципи, на яких була заснована ця організація. Для тривалого миру в Європі необхідні перемога України та відновлення її міжнародно визнаних кордонів", - наголосив Кулеба.

Засідання Ради міністрів закордонних справ ОБСЄ в Польщі

Міністр також закликав держави-учасниці ОБСЄ визнати Голодомор 1932-1933 років актом геноциду українського народу. Дипломат підкреслив, що на тлі багаторічної безкарності Росія вкотре намагається знищити українську націю, а також грати в голодні ігри з усім світом.

"Світ не повинен закривати очі на злочини російського режиму. 90 років тому це вже призвело до смерті мільйонів українців", - сказав глава МЗС.

Що робити з РФ

На думку радника Офісу президента Олексія Арестовича, Захід проводить стриману політику щодо Росії, прагнучи утримати керованість воєнного конфлікту, адже не знає що робити з Росією, що програла. За його словами, як у США, так і у НАТО, в цій війні немає стратегічних планів та цілей.

"Це головна і найстрашніша трагедія Заходу та всього, що відбувається. Вони не знають поки, що таке постпутінський та постросійський світ. Не знають, чи потрібен він їм, а також не знають, який він буде і, відповідно, не знають, як ним керувати", - зазначив радник ОП.

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Росія знищила величезну кількість народів, їхню мову, культуру, традиції. "Вони просто варвари. Їх потрібно знищити, щоби вони перестали існувати як країна в тих межах, в яких вони існують", - зазначив він.

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