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Ймовірна ланка зараження людей коронавірусом та затримання кримських татар. П'ять новин, які ви могли проспати

Ймовірна ланка зараження людей коронавірусом та затримання кримських татар. П'ять новин, які ви могли проспати

Associated Press

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

П'ять новин, які ви могли проспати: 

  • Дикі тварини, що перебували на фермах в Китаї недалеко від печер, могли бути проміжною ланкою, через яку новий коронавірус передався від кажанів людині. Читати далі –>
  • У Сімферополі "поліція" затримала півтора десятка кримських татар, які прийшли до будівлі суду підтримати земляків, де повинні були розглянути апеляційні скарги. А потім затримала ще п'ятьох біля райвідділу, куди кримські татари зібралися підтримати затриманих біля суду. Читати далі –>
  • Зустріч міністрів країн "нормандського формату" може відбутися в найближчі тижні. Про це заявили в Єлисейському палаці за підсумками переговорів президента Франції Еммануеля Макрона і канцлера ФРН Ангели Меркель з президентом України Володимиром Зеленським, а пізніше і президентом Росії Володимиром Путіним. Читати далі –>
  • У Києві поліцейські затримали групу осіб, яка підсипала людям сильнодійний препарат та забирала їх речі. Читати далі –>
  • Американський атомний підводний човен USS Connecticut, який раніше отримала пошкодження під час виконання завдання в Південнокитайському морі, швидше за все, зіткнувся з невідомим китайським підводним об'єктом. Читати далі –>
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