Ймовірна ланка зараження людей коронавірусом та затримання кримських татар. П'ять новин, які ви могли проспати

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П'ять новин, які ви могли проспати:
- Дикі тварини, що перебували на фермах в Китаї недалеко від печер, могли бути проміжною ланкою, через яку новий коронавірус передався від кажанів людині. Читати далі –>
- У Сімферополі "поліція" затримала півтора десятка кримських татар, які прийшли до будівлі суду підтримати земляків, де повинні були розглянути апеляційні скарги. А потім затримала ще п'ятьох біля райвідділу, куди кримські татари зібралися підтримати затриманих біля суду. Читати далі –>
- Зустріч міністрів країн "нормандського формату" може відбутися в найближчі тижні. Про це заявили в Єлисейському палаці за підсумками переговорів президента Франції Еммануеля Макрона і канцлера ФРН Ангели Меркель з президентом України Володимиром Зеленським, а пізніше і президентом Росії Володимиром Путіним. Читати далі –>
- У Києві поліцейські затримали групу осіб, яка підсипала людям сильнодійний препарат та забирала їх речі. Читати далі –>
- Американський атомний підводний човен USS Connecticut, який раніше отримала пошкодження під час виконання завдання в Південнокитайському морі, швидше за все, зіткнувся з невідомим китайським підводним об'єктом. Читати далі –>