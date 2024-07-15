Ймовірна перемога Трампа: Зеленський повідомив, чи існує загроза для України

Україна буде будувати відносини із Сполученими Штатами Америки незалежно від того, яким буде результат майбутніх президентських виборів.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час пресконференції.

"Передусім відповім, що президентство Трампа ми з вами поки що не можемо обговорювати. Тому що обирає президента США, слава богу, їхній народ. Жодні інші народи на це не впливають", — заявив Зеленський.

Глава держави наголосив, що обидві партії американського Конгресу — Демократична і Республіканська — підтримують Україну.

Він додав, що з останньою партією Київ має потужні відносини. Це, наголосив глава держави, підтвердилось під час його візиту до штату Юта під час саміту НАТО.

"У мене була зустріч з великою кількістю губернаторів, саме республіканців. З великою повагою, я не знаю чи чули ви або бачили, з великою повагою вони ставляться до України, до народу України, до наших воїнів, до мене. І я бачу, що відповідні відносини ми будемо розвивати незалежно від того, яким буде результат, а саме яким буде вибір народу США в листопаді. Тому я тут загроз великих не бачу", — додав він.

Зеленський наголосив, що погляди обидвох кандидатів на посаду президента США щодо завершення війни в Україні є зрозумілими. Якщо наступним головою Білого дому стане Дональд Трамп, то Україна працюватиме з ним.

"Ми у війні, ми емоційні. Коли є невизначеність, а дійсно Республіканська партія — вона різна, і є такі яструби, меседжі яких більш праві, або більш радикальні, напевне. Але я вам хочу сказати, що більшість Республіканської партії підтримує Україну і народ України", — наголосив Зеленський.

Нагадаємо, німецьке видання Bild пише, що українська влада розчарована самітом НАТО. Нібито тому, що Альянс не передав ЗСУ нової наступальній зброї та не дозволив атакувати цілі в глибині території агресорки Росії.

Зеленські в США: зустріч з голлівудською зіркою та губернатором штату Юта

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