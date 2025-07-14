- Дата публікації
-
- Категорія
- Політика
- Кількість переглядів
- 87
- Час на прочитання
- 2 хв
Ймовірна прем’єрка Свириденко назвала завдання для нового уряду
В Україні буде новий прем’єр — Юлія Свириденко вперше прокоментувала пропозицію президента Зеленського очолити уряд.
Перша віцепрем’єрка — міністерка економіки Юлія Свириденко вперше прокоментувала пропозицію президента Зеленського очолити уряд.
Про це вона написала у Facebook.
Свириденко повідомила, що Зеленський визначив пріоритетні задачі, які він бачить перед оновленим урядом:
зміцнення економічного потенціалу України;
розширення програм підтримки українців;
масштабування виробництва власної зброї.
Найпершим своїм завданням вона назвала забезпечення Сил оборони.
«Державний апарат не має права марнувати ресурси та потенціал нашої країни. Україна заслуговує бути серед найсильніших економік Європи», — амбіційно заявила Свириденко.
Вона вважає, що українське суспільство має отримати «чіткіші інструменти соціальної підтримки», а ветерани та військову заслуговують «на конкретну та відчутну державну повагу та вдячність».
«Рішення про призначення прем’єр-міністра України ухвалює Верховна Рада. Готуємось до взаємодії з парламентом та до представлення відповідних урядових кроків», — каже Свириденко.
Також вона пообіцяла надати згодом пропозиції щодо кандидатур членів Кабміну.
Нагадаємо, що сьогодні, 14 липня, Володимир Зеленський запропонував першій віцепрем’єрці — міністерці економіки Юлія Свириденко очолити уряд.
Нардеп Ярослав Железняк уточнив, коли Верховна Рада замінить уряд і Шмигаля.
Раніше президент Зеленський заявив, що не виключає, що нинішній міністр оборони Рустем Умєров відправиться послом до США замість Оксани Маркарової. Але уточнив, що тоді потрібні «серйозні перестановки в Кабміні».
Чути про відставку Дениса Шмигаля активізувалися наприкінці червня. Хто був у числі кандидатів на посаду прем’єра, читайте за посиланням.