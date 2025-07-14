Ймовірна прем’єрка Свириденко назвала завдання для нового уряду

Свириденко і Зеленський / © Володимир Зеленський

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Перша віцепрем’єрка — міністерка економіки Юлія Свириденко вперше прокоментувала пропозицію президента Зеленського очолити уряд.

Про це вона написала у Facebook.

Свириденко повідомила, що Зеленський визначив пріоритетні задачі, які він бачить перед оновленим урядом:

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зміцнення економічного потенціалу України;

розширення програм підтримки українців;

масштабування виробництва власної зброї.

Найпершим своїм завданням вона назвала забезпечення Сил оборони.

«Державний апарат не має права марнувати ресурси та потенціал нашої країни. Україна заслуговує бути серед найсильніших економік Європи», — амбіційно заявила Свириденко.

Вона вважає, що українське суспільство має отримати «чіткіші інструменти соціальної підтримки», а ветерани та військову заслуговують «на конкретну та відчутну державну повагу та вдячність».

«Рішення про призначення прем’єр-міністра України ухвалює Верховна Рада. Готуємось до взаємодії з парламентом та до представлення відповідних урядових кроків», — каже Свириденко.

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Також вона пообіцяла надати згодом пропозиції щодо кандидатур членів Кабміну.

Нагадаємо, що сьогодні, 14 липня, Володимир Зеленський запропонував першій віцепрем’єрці — міністерці економіки Юлія Свириденко очолити уряд.

Нардеп Ярослав Железняк уточнив, коли Верховна Рада замінить уряд і Шмигаля.

Раніше президент Зеленський заявив, що не виключає, що нинішній міністр оборони Рустем Умєров відправиться послом до США замість Оксани Маркарової. Але уточнив, що тоді потрібні «серйозні перестановки в Кабміні».

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Чути про відставку Дениса Шмигаля активізувалися наприкінці червня. Хто був у числі кандидатів на посаду прем’єра, читайте за посиланням.