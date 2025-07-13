Ймовірна відставка Умєрова: Рахманін пояснив, чому міністра хочуть замінити

Міністр оборони Рустем Умєров. / © Associated Press

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Член Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Сергій Рахманін різко висловився про діяльність міністра оборони Рустема Умєрова, заявивши, що той фактично не виконував своїх обов’язків.

Про це він заявив в інтерв’ю Radio NV, коментуючи чутки про можливу відставку очільника Міноборони.

“На мій погляд, він роботою Міністерства майже не займався. Він займався напівдипломатичною роботою, назвемо це так”, — сказав Рахманін.

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За його словами, Умєров був постійно за кордоном, займався переговорами, а до нього навіть не могли потрапити заступники міністра, попри нагальні питання, які потребували його рішень.

“Для мене загадка, чому його туди призначили, і ще більша загадка, чому його так довго тримали”, — додав нардеп.

Рахманін також заявив, що Міністерство оборони під керівництвом Умєрова працювало хаотично та не виконувало стратегічних функцій, які виходять за межі простого забезпечення армії.

“Міністерство має бути візіонером. Воно повинно системно розв’язувати проблеми, які стоять перед усім сектором оборони. Вони цього не робили”, — підсумував депутат.

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Нагадаємо, раніше в ЗМІ з’являлися повідомлення про можливу зміну міністра оборони. Офіційно інформацію не підтверджено, однак критика з боку парламентарів посилюється.

Як розвивалась ситуація навколо відставки Умєрова

У четвер, 10 липня, на прескоференції у Римі президент Зеленський підтвердив можливість призначення послом у США чинного міністра оборони Рустема Умєрова.

Згодом ЗМІ з посиланням на джерело в Офісі президента повідомили, що замість Умєрова на посаду очільника Міноборони розглядають кандидатури премʼєр-міністра Дениса Шмигаля, міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка та віцепремʼєра — міністра цифрової трансформації Михайла Федорова.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що президент України Володимир Зеленський повідомив Оксані Маркаровій про свій намір звільнити її з посади посла в США.

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Раніше ТСН.ua повідомляв, що президент України Володимир Зеленський, ймовірно, вже готує призначення послом у США.