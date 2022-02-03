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Ймовірна загроза нової агресії проти України: Макрон поспілкувався з Путіним та Зеленським

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Ймовірна загроза нової агресії проти України: Макрон поспілкувався з Путіним та Зеленським

Associated Press

Макрон та Зеленський обговорили активізацію Нормандського формату.

Президент Франції Еммануель Макрон у четвер, 3 лютого, поспілкувався із очільником країни-агресорки Володимиром Путіним та українським головою Володимиром Зеленським. 

Про це повідомляє пресслужба Кремля та президент Зеленський у Тwitter

Путін та Макрон обговорили ситуацію на українських кордонах. Також у Кремлі заявили, що лідери держав спілкувались щодо "ситуації із гарантіями безпеки" для країни-агресорки. Путін у розмові з Макроном побідкався на те, що Україна нібито не виконує "Мінських домовленостей". 

У пресслужбі президента Франції розмову Макрона з Путіним наразі не прокоментували. 

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що ввечері, 3 лютого, він також поспілкувався з президентом Франції Еммануелем Макроном. 

"Продовжили діалог з Еммануелем Макроном щодо протидії безпековим викликам та активізації мирного процесу в межах Нормандського формату. Узгодили подальші спільні кроки для підтримки стійкості України й посилення фінансової та економічної взаємодії", - повідомив президент України. 

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