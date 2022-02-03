Ймовірна загроза нової агресії проти України: Макрон поспілкувався з Путіним та Зеленським

Ймовірна загроза нової агресії проти України: Макрон поспілкувався з Путіним та Зеленським

Макрон та Зеленський обговорили активізацію Нормандського формату.

Президент Франції Еммануель Макрон у четвер, 3 лютого, поспілкувався із очільником країни-агресорки Володимиром Путіним та українським головою Володимиром Зеленським.

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Про це повідомляє пресслужба Кремля та президент Зеленський у Тwitter.

Путін та Макрон обговорили ситуацію на українських кордонах. Також у Кремлі заявили, що лідери держав спілкувались щодо "ситуації із гарантіями безпеки" для країни-агресорки. Путін у розмові з Макроном побідкався на те, що Україна нібито не виконує "Мінських домовленостей".

У пресслужбі президента Франції розмову Макрона з Путіним наразі не прокоментували.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що ввечері, 3 лютого, він також поспілкувався з президентом Франції Еммануелем Макроном.

"Продовжили діалог з Еммануелем Макроном щодо протидії безпековим викликам та активізації мирного процесу в межах Нормандського формату. Узгодили подальші спільні кроки для підтримки стійкості України й посилення фінансової та економічної взаємодії", - повідомив президент України.

Нагадаємо:

Увечері в понеділок, 24 січня, президент Франції Емманюель Макрон долучився до обговорення ситуації довкола України під час відеоконференції, яку організував американський лідер Джо Байден.

Раніше президент Франції Еммануель Макрон припустив, що може зустрітися з очільником Росії Володимиром Путіним.

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