Ймовірне визнання Росією "ЛНР" та "ДНР": Данілов розповів, чи готова Україна військовим шляхом повернути ОРДЛО

Данілов переконаний, що Україна поверне окуповані території.

Росія дійсно може визнати "незалежність" фейкових "ЛНР" та "ДНР", проте Україна все одно поверне собі окуповані території.

Про це під час брифінгу 24 січня розповів секретар РНБО Олексій Данілов.

"Розуміючи, що в мої обов'язки входить інколи знайомитись з тими документами, які розглядають ті інституції (Держдума РФ - ред.), я нічому дивуватись не буду. Бо коли мова йде про ці речі, то може бути все, що завгодно. Наскільки це буде прийнято світовим суспільством та нашою країною, то давайте подивимось, що відбуватиметься та у який спосіб це рухатиметься далі. Станом на сьогодні, окупована територія Донецької та Луганської області - це наша земля, ми її повернем обов'язково. Питання часу", - пояснив Данілов.

Секретар РНБО додав, що Україна поки не може військовим шляхом повернути собі окуповані території, оскільки через це можливі втрати серед цивільного населення.

"Чи можемо ми її повернути військовим шляхом? Не можемо, тому що ми відповідальні люди, бо загине цивільне населення. Бо це - діти, жінки, старі люди. Ми не можемо взяти на себе такий гріх, щоб виконати таку функцію. Давайте почекаємо. Рано чи пізно все закінчиться. Правда завжди перемагає, а правда на нашому боці. Це - наша земля. І не тільки вона, а й окупований Крим", - наголосив Данілов.

Нагадаємо:

Депутати від комуністичної партії РФ внесли на розгляд Держдуми проєкт ухвали з проханням до президента Росії Володимира Путіна визнати незалежність самопроголошених "Донецької та Луганської народних республік".

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