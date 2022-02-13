Загроза нової агресії проти України: у США розповіли, що зараз має зробити Росія

Загроза нової агресії проти України: у США розповіли, що зараз має зробити Росія

У США закликають росіян до дипломатичного вирішення конфлікту.

Держсекретар США Ентоні Блінкен вкотре наголосив, що наразі є високий ризик нової російської агресії проти України. Він закликав Росію до дипломатичного вирішення конфлікту.

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Про це повідомляє Reuters.

Ентоні Блінкен наголосив, що мирне завершення ситуації на українських кордонах все ще можливе та закликав владу Кремля до дипломатії.

"Дипломатичний шлях залишається відкритим. Шлях для Москви, щоб показати, що вона хоче йти цим шляхом, простий. Вона повинна піти на деескалацію, а не загостювати ситуацію далі. Ми наказали виїхати більшості американців, які все ще знаходяться в посольстві США у Києві. Ризик російських військових дій досить високий", - сказав Блінкен.

Нагадаємо, що МЗС Великої Британії, Ізраїлю, Чорногорії, Нідерландів, Норвегії та Латвії закликали своїх громадян покинути Україну. Перед цим такі заклики зробили Японія, повідомлення зовнішньополітичні відомства опублікували на офіційних сайтах.

Нагадаємо, держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Росія може вторгнутися до України будь-коли, навіть під час зимових Олімпійських ігор.

11 лютого президент США Джо Байден закликав американців негайно покинути Україну. Він додав, що американські військові не посилатимуть у зону передбачуваного конфлікту.

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