"Його, бовдура, давно час рятувати": Арестович просить надати Бутусову державну охорону через ймовірну ліквідацію

"Його, бовдура, давно час рятувати": Арестович просить надати Бутусову державну охорону через ймовірну ліквідацію

Олексій Арестович вважаає, що Бутусова вже спланували як чергового Гонгадзе.

Речник ТКГ щодо Донбасу та позаштатний радник голови Офісу президента Олексій Арестович просить надати редактору Цензор.нет Юрію Бутусову державну охорону. Він переконаний, що на журналіста готують замах, а рахунок вже йде на дні.

Про це Арестович написав у своєму Facebook.

Позаштатний радник голови Офісу президента вважає, що Бутусов "давно вже не громадський діяч і не журналіст, а чорний пропагандист із ознаками розпаду особистості, багаторазово спійманий не просто на прямій брехні, а просто вже на людській неадекватності".

"Те, що він уже не цілком адекватний, було видно на прес-конференції. Ніхто при здоровому глузді не дозволить собі так розмовляти з Президентом країни", — пояснив Арестович.

Радник Андрія Єрмака впевнений, що Бутусова "дуже якісно накачують психологічно", що показала й "історія з пострілом", за фактом якого завели кримінальну справу.

"Бутусова заводять як сакральну жертву, вже спланували його як чергового Гонгадзе. Такими темпами йому залишається дуже недовго – рахунок пішов на дні, максимум – тижні", — заявив Арестович.

За словами радника Єрмака, Бутусова ліквідують ті, хто його й "накачує", і це за планом стане сигналом до початку масових заворушень.

Арестович підкреслює, що такий сценарій є дуже вигідним для Росії, аби напасти саме в цей період.

"Терміново проситиму надати Юрію Бутусову державну охорону. Його, балбеса, давно час рятувати", — написав у своєму пості Арестович.

Крім того, він заявив, що Бутусов формально "більше не може вважатися журналістом з погляду професійної етики, а комісія з журналістської етики мала б дати оцінку його діям".

"Якщо журналіст сфотографувався зі зброєю або у формі з нашивкою – він прийняв сторону і більше не може бути журналістом та висвітлювати події у конфлікті", — наголосив Олексій Арестович.

Нагадаємо, під час пресконференції Володимира Зеленського 26 листопада між президентом і Бутусовим сталася сварка. Зеленський заявив, що Бутусов неодноразово "зливав" внутрішню державну інформацію. Президент України також розповів, як познайомився з журналістом, заявивши, що той образився, бо не отримав посаду в Міноборони.

Після того, Державне бюро розслідувань заявило, що перевірить законність дій журналіста Юрія Бутусова на відео, яке він виклав на своїй сторінці у Facebook. На ньому журналіст здійснює постріли з "Гаубиці Д-20" калібром 152 мм. Він супроводжує свій постріл словами: "по окупантах вогонь". Пізніше Бутусов дописав, що відео було знято дуже давно, і з тренувань.

ДБР відкрило кримінальне провадження щодо відео, де Юрій Бутусов стріляє з гаубиці | Новини України

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