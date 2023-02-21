"Його дім ніколи не бомбили ракетами": Зеленський різко відповів "другу Путіна" Берлусконі

На думку Зеленського, якби Берлусконі особисто приїхав до України і на власні очі побачив, що тут відбуваєтья, він змінив би думку про РФ.

Президент Володимир Зеленський прокоментував проросійські заяви колишнього прем'єр-міністра Італії та лідера партії Forza Italia Сільвіо Берлусконі.

Про це глава держави сказав під час спільної пресконференції із прем'єркою Італії Джорджею Мелоні.

Зеленський зазначив, що кожна людина має право на свої власні погляди, але саме суспільство дає політикам мандат висловлювати ті чи інші думки. А зараз ми бачимо потужну підтримку України від італійського суспільства.

"Італія розуміє, що ми сповідуємо однакові цінності. Пан Берлусконі… Його дім ніколи не бомбили ракетами щоденно. Слава богу, що до нього на танку у двір не заїхав його партнер з Російської Федерації, не знищив його рідних та близьких. Я думаю, пан Берлусконі через блекаут не просинався о 3-ій ночі й не починав прати одяг, готувати їсти на два дні вперед своїм дітям, тому що наступні два-три дні може просто не бути світла через велику братську любов російського народу", – зазначив президент України.

Він наголосив, що бажає миру Італії, щоб нікому не довелося пережити тих жахітть, що переживають зараз українці.

"Це велика трагедія. А щоб до кінця формувати свою думку, мені здається, потрібно сюди приїхати і побачити на власні очі, що тут відбувається. І тоді, якщо людина приїде та побачить (політик або неполітик), що тут сталося, які криваві сліди залишила "братня" Росія, тоді ми спілкуватимемося на одному рівні", – підсумував Зеленський.

Нагадаємо, колишній прем'єр Італії Берлусконі накинувся з критикою на прем'єрку Джорджію Мелоні за те, що вона зустрілася із українським президентом на полях саміту ЄС у Брюсселі. За словами Берлусконі, Москва не розпочала б війну, якби Зеленський "припинив атакувати Донбас".

В МЗС України заявили, що "безглузді звинувачення Берлусконі на адресу українського президента - спроба поцілувати по лікті в крові руки Путіна".

Після цієї заяви політик почав виправдовуватися і заявив, що "завжди був на боці українського народу і миру".

Восени минулого року Берлусконі спричинив скандал в Італії, коли заявив, що відновив зв’язок із Путіним і обмінявся з ним листами та подарунками. Італійський політик отримав від диктатора 20 пляшок горілки. У ЄС заявили, що такі подарунки порушують європейські санкції, запроваджені після вторгнення РФ в Україну.