"Його привів до мене Аваков": Єрмак розповів, як познайомився з Бурбою

"Його привів до мене Аваков": Єрмак розповів, як познайомився з Бурбою

Єрмак познайомився із Бурбою, коли той був начальником ГУР МО.

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак розповів про знайомство з екскерівником військової розвідки Міноборони Василем Бурбою, на якого, за словами глави держави Володимира Зеленського, готувався замах. Єрмак каже, що ініціатором їхнього особистого спілкування був сам Бурба.

Про це керівник Офісу президента Андрій Єрмак розказав в інтерв'ю "РБК-Україна".

За його словами, їхня зустріч відбулася ще, коли Бурба був начальником головного управління розвідки Міноборони. Познайомив їх колишній голова МВС Арсен Аваков, який представив їх одне одному і сказав: "А тепер залишу вас удвох".

"Його привів до мене Арсен Аваков. Арсен Борисович сказав, що зі мною хоче поговорити одна людина... І далі пан Бурба почав мені розповідати про те, що йому відомо про нібито існування якихось плівок, на яких є мій брат, і що він може допомогти мені вирішити якусь проблему", - зазначив Єрмак і додав, - "Я йому відповів, що у мене немає проблем і нічого не потрібно "вирішувати". Я знаю, що мій брат - порядна людина. І якщо він щось і порушив, то буде відповідати, як і будь-хто інший. Це було моє перше знайомство з Василем".

Зауважимо, що Василь Бурба очолював головне управління розвідки Міноборони України від 2016 року і влітку 2020-го був звільнений. Його ім'я цьогоріч знову з'явилося в медіа після виходу гучного розслідування Bellingcat щодо спецоперації із затримання найманців-"вагнерівців".

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