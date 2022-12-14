"Його життя стане нестерпним": Дмитро Гордон жорстко звернувся до Поворознюка

Український журналіст Дмитро Гордон вимагає від одіозного аграрного бізнесмена та президента ФК "Інгулець" Олександра Поворознюка спростування заяви про "агента фсб" та вибачень у найближчі декілька днів.

"Мені нещодавно прислали відео, є такий Поворознюк. Це така жирна дупа, яка сидить на двох стільцях, і на жодному всидіти не може. Поросячі очі. І він якийсь бізнесмен. Я взагалі не знав, хто він, поки не зʼявилося вірусне відео - памʼятаєш, у перші дні війни, там, де він говорив: "Вово, давай"?" - каже Гордон.

Поворознюк цей записав відео і сказав, що Гордон - агент фсб і в Гордона кватира в москві.

"Я цю тварюку - мммм і "висушу". Обіцяю всім привселюдно. Він, до речі, чотири рази судимий і сидівший чувак за шахрайство, бійки і щось таке. Прекрасний бізнесмен, президент футбольного клубу "Інгулець". Я цьому аграрному бізнесмену тупорилому повторюю: або він вибачиться публічно і скаже "я сказав, що Гордон є агентом фсб і має квартиру в москві - це неправда", або його життя стане нестерпним. Це я обіцяю публічно і слів ніколи на вітер не кидаю", - сказав Гордон.

Він додав, що ніколи не скаже погане про журналіста, який буде казати неправдиві речі про нього, і ніколи не скаже на когось слабкого, хто захоче його образити, так як йому однаково.

"Я ніколи не скажу погане про журналіста, який буде оббріхувати мене, я з журналістами ніколи не мав судів, нічого. Я ніколи не скажу на когось слабкого, хто захоче мене образити - мені все одно. Але коли ця тварюка, президент клубу, такий крутий бізнесмен, одягнув, с*ка, під час війни на себе ці погони, військову форму - аферист, чистий аферюга. Ось з ним я зроблю неприємні речі, знищу його репутацію, присвячу йому час і наочно покажу: дивіться, ось ця жирна дупа набрехала, сказала неправду, пробувала мене очорнити. Не вибачився, і за це отримає", - заявив Гордон.

Журналіст додав, що у Поворознюка є кілька днів для вибачень.

"Тому я хочу сказати, що в нього ще є кілька днів, звичайно. Кілька днів, не більше, для вибачень. Але якщо він не вибачиться, я йому не заздрю. Якщо він думає, що я в суд піду проти нього, то я судитися з ним не буду", - сказав Гордон.