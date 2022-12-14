"Його життя стане нестерпним": Дмитро Гордон жорстко звернувся до Поворознюка

Дмитро Гордон заявив, що український бізнесмен, президент футбольного клубу "Інгулець" Олександр Поворознюк поширює про нього неправдиву інформацію.
Український журналіст Дмитро Гордон вимагає від одіозного аграрного бізнесмена та президента ФК "Інгулець" Олександра Поворознюка спростування заяви про "агента фсб" та вибачень у найближчі декілька днів.
"Мені нещодавно прислали відео, є такий Поворознюк. Це така жирна дупа, яка сидить на двох стільцях, і на жодному всидіти не може. Поросячі очі. І він якийсь бізнесмен. Я взагалі не знав, хто він, поки не зʼявилося вірусне відео - памʼятаєш, у перші дні війни, там, де він говорив: "Вово, давай"?" - каже Гордон.
Поворознюк цей записав відео і сказав, що Гордон - агент фсб і в Гордона кватира в москві.
"Я цю тварюку - мммм і "висушу". Обіцяю всім привселюдно. Він, до речі, чотири рази судимий і сидівший чувак за шахрайство, бійки і щось таке. Прекрасний бізнесмен, президент футбольного клубу "Інгулець". Я цьому аграрному бізнесмену тупорилому повторюю: або він вибачиться публічно і скаже "я сказав, що Гордон є агентом фсб і має квартиру в москві - це неправда", або його життя стане нестерпним. Це я обіцяю публічно і слів ніколи на вітер не кидаю", - сказав Гордон.
Він додав, що ніколи не скаже погане про журналіста, який буде казати неправдиві речі про нього, і ніколи не скаже на когось слабкого, хто захоче його образити, так як йому однаково.
"Я ніколи не скажу погане про журналіста, який буде оббріхувати мене, я з журналістами ніколи не мав судів, нічого. Я ніколи не скажу на когось слабкого, хто захоче мене образити - мені все одно. Але коли ця тварюка, президент клубу, такий крутий бізнесмен, одягнув, с*ка, під час війни на себе ці погони, військову форму - аферист, чистий аферюга. Ось з ним я зроблю неприємні речі, знищу його репутацію, присвячу йому час і наочно покажу: дивіться, ось ця жирна дупа набрехала, сказала неправду, пробувала мене очорнити. Не вибачився, і за це отримає", - заявив Гордон.
Журналіст додав, що у Поворознюка є кілька днів для вибачень.
"Тому я хочу сказати, що в нього ще є кілька днів, звичайно. Кілька днів, не більше, для вибачень. Але якщо він не вибачиться, я йому не заздрю. Якщо він думає, що я в суд піду проти нього, то я судитися з ним не буду", - сказав Гордон.