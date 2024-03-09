"Йому буде складно": посол розповів, що чекає на Залужного на новій посаді у Британії

Днями президент Володимир Зеленський погодив кандидатуру колишнього головкома ЗСУ Валерія Залужного на посаду посла України у Великій Британії. Надзвичайний і повноважний посол Олександр Щерба розповів, що чекає на Залужного у Британії.

Про це він розповів в інтерв'ю Наталії Мосейчук у межах авторського проєкту "Тема Мосейчук".

"Величезна повага і найкращі побажання Валерію Залужному, і він заслуговує всього, що він хоче… Я буквально позавчора розмовляв з англійцями, ми вечеряли. Вони казали – ну коли буде посол? Зараз – найгірший час не мати в Лондоні посла. У жовтні місяці – вибори скоріш за все, велика вірогідність, що буде новий прем'єр, буде нова команда "зелена", яка не знає багато про Україну. З ними треба зустрічатись на відповідному рівні. Тому потреба була дуже велика. Не виключено, від жовтня місяця лейбористський уряд – більш лівий, менш жорсткий. Це буде складно, це буде трошки інша Великобританія", - розповів Олександр Щерба.

Нагадаємо, 8 лютого президент призначив новим головнокомандувачем ЗСУ генерала Олександра Сирського, звільнивши Валерія Залужного.

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