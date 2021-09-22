"Йому було дуже боляче": Шефір розповів, як водій врятував життя їм обом

"Йому було дуже боляче": Шефір розповів, як водій врятував життя їм обом

Помічник президента заявив, що вони тікали від обстрілу лише на дисках, адже колесо машини було пробите.

Перший помічник президента Сергій Шефір заявив, як водій, незважаючи на важке поранення і біль, виїхав із зони обстрілу, чим врятував життя їм обом.

Про це помічник глави держави сказав під час брифінгу в МВС.

"Мені здається, він був сильно поранений. Йому було дуже боляче. Молодець, це героїчний вчинок. У перший момент він намагався зупинитися від шоку, але, я думаю, якби ми зупинилися, то ми б з вами зараз не розмовляли. Але я сказав "жени", і ми поїхали. Я вважаю, що він (водій — ред.) реально врятував нам життя", — розповів Шефір.

Водій доїхав до стоянки АТБ-Лісники, куди вже під’їхали правоохоронці і швидка. Помічник президента додав, що вони тікали від обстрілу лише на дисках, адже колесо машини було пробите.

Шефір уточнив, що поранений працює у нього водієм вже 8-10 років і не є держслужбовцем.

Своєю чергою, міністр внутрішніх справ Денис Монастирський зазначив, що метою стрілянини була зупинка автомобіля.

"Ми розуміємо, якби автомобіль зупинився через 50-100 метрів, то наслідки були б однозначно трагічними. Те, що водій виїхав із зони обстрілу, було фактом, який врятував життя", — додав він.

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