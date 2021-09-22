"Йому було дуже боляче": Шефір розповів, як водій врятував життя їм обом

Помічник президента заявив, що вони тікали від обстрілу лише на дисках, адже колесо машини було пробите.
Перший помічник президента Сергій Шефір заявив, як водій, незважаючи на важке поранення і біль, виїхав із зони обстрілу, чим врятував життя їм обом.
Про це помічник глави держави сказав під час брифінгу в МВС.
"Мені здається, він був сильно поранений. Йому було дуже боляче. Молодець, це героїчний вчинок. У перший момент він намагався зупинитися від шоку, але, я думаю, якби ми зупинилися, то ми б з вами зараз не розмовляли. Але я сказав "жени", і ми поїхали. Я вважаю, що він (водій — ред.) реально врятував нам життя", — розповів Шефір.
Водій доїхав до стоянки АТБ-Лісники, куди вже під’їхали правоохоронці і швидка. Помічник президента додав, що вони тікали від обстрілу лише на дисках, адже колесо машини було пробите.
Шефір уточнив, що поранений працює у нього водієм вже 8-10 років і не є держслужбовцем.
Своєю чергою, міністр внутрішніх справ Денис Монастирський зазначив, що метою стрілянини була зупинка автомобіля.
"Ми розуміємо, якби автомобіль зупинився через 50-100 метрів, то наслідки були б однозначно трагічними. Те, що водій виїхав із зони обстрілу, було фактом, який врятував життя", — додав він.
Нагадаємо:
- В автомобіль першого помічника президента Володимира Зеленського Сергія Шефіра 22 вересня близько 10-ї години ранку неподалік від села Лісники стріляли невідомі .
- У машину влучило понад десять куль, у результаті чого поранення отримав водій транспортного засобу. На місті працюють слідчо-оперативні групи поліції. Триває спеціальна поліцейська операція для розшуку зловмисників.
- Лідер фракції "Слуга народу" Давид Арахамія припустив, що напад на Шефіра міг бути "привітом" від контрабандистів і кримінальних авторитетів, активну боротьбу з якими почав президент Володимир Зеленський.
- Водночас сам президент Володимир Зеленський заявив, що "передавати йому привіт пострілами з лісу в авто його друга – це слабкість".
- Щодо мотивів злочину, експерт з питань держбезпеки, генерал-майор СБУ Василь Вовк заявив - треба шукати ображених людей серед так званих олігархів та "рішал".