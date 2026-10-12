«Йому потрібно 5 безпілотників»: Кулеба пояснив, як Путін втягне Європу у війну

Дмитро Кулеба / © Associated Press

Реклама

Російський диктатор Путін може готуватися до ширшого протистояння з європейськими країнами.

Про це заявив колишній міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв’ю Politico.

Реклама

Кулеба, який обіймав посаду міністра у 2020–2024 роках, вважає, що підготовка Росії до війни та антиєвропейська пропаганда свідчать про можливі плани Путіна щодо атак на Європу.

Реклама

«У Росії розпалюється антиєвропейська істерія, що я розцінюю як підготовку до ширшого конфлікту з Європою. Нам (українцям — ред.) не потрібно вас втягувати — Путін сам втягне вас у війну», — сказав дипломат.

За словами європейських чиновників, останніми місяцями Москва активізувала гібридну кампанію по всій Європі. Росія використовує кібератаки, диверсії та дезінформацію, намагаючись порушити роботу критично важливої інфраструктури й послабити підтримку України.

Кулеба назвав спробу атаки безпілотників в аеропорту Лейпцига ознакою «посилення підготовки» до наступу на європейському континенті.

«Вони бачать, як працюють ваші спецслужби. Вони бачать, як діють ваші силові структури. Вони бачать вашу реакцію і роблять висновки».

Реклама

Водночас, як зазначило видання, Кулеба не вважає, що Росія готує повномасштабний наступ за межами України. На його думку, Кремль, імовірно, намагатиметься атакувати країни НАТО за допомогою безпілотників, націлених на ключові об’єкти інфраструктури, щоб перевірити готовність Альянсу до протидії.

«Насправді Росії не потрібно ще 400 тис. осіб, щоб вести цю війну. Їй потрібно 5 безпілотників», — вважає ексміністр.

Він зазначив, що в разі нападу європейські країни можуть вимагати консультацій у межах НАТО та закликати до стриманості. Однак, на його думку, така реакція лише підштовхне Путіна до наступного кроку.

«У нього завжди буде достатньо безпілотників і ракет», — попередив Кулеба.

Реклама

Крім того, як зазначило видання, колишній український міністр більше не вірить, що Путіна можна переконати завершити війну шляхом переговорів.

«Він не шукає рішення чи перерви, і не настане момент, коли він почне їх шукати. Путін — це гарантія війни. Будь-хто, хто прийде після Путіна, — це шанс на мир».

За словами Кулеби, спроби вести переговори з Путіним або домагатися миру є марною тратою часу.

«Чим швидше ми змиримося з реальністю, тим ефективнішу політику зможемо розробити для реагування на неї», — зазначив він.

Дипломат також пояснив, що Путін має принципово інший погляд на світ і міжнародні відносини.

«Для нього рішення, вигідне обом сторонам, — не найкращий варіант. Для нього світ влаштований за принципом перемоги й поразки: одна сторона має перемогти, а інша — програти», — пояснив Кулеба.

Якою буде зима для України

Колишній глава МЗС також попередив, що на Україну чекає найважча зима, оскільки Росія посилила атаки на мирне населення, намагаючись зламати його дух.

Кулеба пояснив, чому, на його думку, Москва різко збільшила інтенсивність авіаударів.

«Бомбардування міст — прямий наслідок нездатності Росії перемогти Україну на полі бою. Головна мета російських безпілотників і ракет — це воля українців до опору, а також рішучість друзів України за кордоном продовжувати надавати їй підтримку».

Кулеба переконаний, що Кремль прагне паралізувати Україну. Водночас він сумнівається, що Росії вдасться досягти цієї мети.

На запитання про те, чи може РФ зламати український опір, ексміністр відповів, що Україна занадто велика, мобільна й адаптивна.

«Тому ми переживемо цю зиму, але ціна буде набагато вищою, ніж минулого року», — заявив Кулеба.

Раніше повідомлялося, що Росія розраховує, що європейські країни не зможуть тривалий час протистояти її намірам продовжувати війну проти України.

Ми раніше інформували, що Путін намагається просунути позиції Москви одразу на кількох напрямках і розраховує, що європейські країни поступово втратять готовність та можливість підтримувати Україну.

Новини партнерів