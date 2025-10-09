"Йому варто приїхати до України": Кислиця пояснив, як Росія маніпулює Віткоффом

Спецпосланець США на Близькому Сході Стів Віткофф / © Getty Images

Спеціальний посланець Сполучених Штатів на Близькому Сході Стів Віткофф не має групи експертів, які могли б лаконічно пояснити йому історію певних речей, зокрема щодо суті конфлікту між Росією та Україною.

Про це сказав заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця в інтерв’ю Spiegel.

«Віткофф — бізнесмен. Те, як він працює та мислить, більше походить від світу бізнесу, ніж від геополітики. І не бажаючи применшувати його інтелектуальні здібності, можна просто об’єктивно заявити, що, на мою думку, у нього немає групи експертів навколо себе, які могли б лаконічно пояснити йому історію певних речей. Я вважаю, що Віткофф був введений в оману росіянами під час його візитів, коли росіяни просто перепакували старі ідеї з 2022 року», — зазначив Кислиця.

На уточнювальне запитання Spiegel, чи має він на увазі пропозиції, які Росія зробила навесні 2022-го, коли відбувалися перші мирні переговори між Росією та Україною, Кислиця відповів: «Вони витягли ідеї з жовтого пакета та поклали їх до червоного, а потім він приніс цей пакет, повний ідей, до Вашингтона, ніби самі ідеї були новими».

Видання зазначає, що Віткофф провів багато годин з Володимиром Путіним, але сам він не був в Україні.

На що Кислиця зауважив, що йому було б варто відвідати Україну.

«Йому (Стіву Віткоффу — ред.) потрібно приїхати сюди та поговорити з різними людьми, включно з українськими військовослужбовцями та громадянами, щоб зрозуміти, чи те, що він пропонує, є вигідним для ринку в цій країні», — підсумував заступник міністра закордонних справ України.

Нагадаємо, спеціальний посланець Сполучених Штатів на Близькому Сході Стів Віткофф, ймовірно, піде у відставку наприкінці року.