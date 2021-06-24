"Йти в ногу з конкурентами": в Пентагоні не виключають можливості нових воєн

"Йти в ногу з конкурентами": в Пентагоні не виключають можливості нових воєн

США будуть продовжувати протистояти ворожості з боку Росії, особливо в кіберпросторі.

Глава Пентагону Ллойд Остін заявив, що при підготовці пропозицій щодо оборонного бюджету США враховувалися можливості нових воєн.

Про це повідомляє сайт Пентагону.

"Міністерство оборони повинно бути готовим до того, щоб йти в ногу з нашими конкурентами та при необхідності боротися і виграти наступну війну, не останню", — сказано він.

За його словами, бюджет враховує необхідність приділяти все більш серйозну увагу Китаю, в зв'язку з чим на "тихоокеанську ініціативу стримування" передбачено виділити понад 5 млрд доларів.

Міністр зазначив, що він потрібно посилити стримування КНР, оживити мережу регіональних союзників і партнерів і прискорити розробку передових можливостей і нових оперативних концепцій.

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Крім того, в якості пріоритетних завдань, врахованих при складанні бюджету, Остін назвав протистояння ворожості з боку Росії, особливо в кіберпросторі. Через це на кібербезпеку передбачено виділення 10 млрд доларів.

Також передбачені інвестиції в гіперзвукову зброю, штучний інтелект, мікроелектроніку, технології 5G, системи космічного базування, суднобудування і ядерну модернізацію.

Оборонний бюджет допоможе протистояти висхідному потенціалу балістичних ракет таких країн, як Північна Корея та Іран.

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