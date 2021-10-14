ЮНЕСКО подовжила моніторинг ситуації в Криму

Росія намагалася зробити все, аби питання не було проголосоване позитивно.
Організація Об'єднаних Націй з питань освіти, науки і культури (ЮНЕСКО) подовжила моніторинг ситуації в окупованому Росією Криму.
Про це повідомив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.
"Сьогодні відбулося голосування Виконавчої ради ЮНЕСКО щодо подовження моніторингу ситуації в Криму. Росія доклала колосальних зусиль, щоб питання не було проголосовано, а Крим зник із порядку денного ЮНЕСКО. В результаті, Україна перемогла за кількістю голосів – 16:11 та поліпшила попередній результат – 15:13. Постійному представництву України при Раді Європи подяка за чудову роботу", - зазначив Єрмак.
Керівник ОП наголосив, що "символічно, що це відбулося у День захисників і захисниць України. Наша дипломатія є набагато сильнішою, коли за її спиною стоять наші воїни. Крим залишається на порядку денному ЮНЕСКО і всього світу!".
Раніше повідомлялося, що дії російської окупаційної адміністрації на Кримському півострові можуть призвести до екологічної катастрофи у всьому Чорноморському регіоні. РФ перетворює Крим на ядерний відстійник.