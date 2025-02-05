Юрист розповів, як і коли в Україні будуть проведені вибори після закінчення бойових дій

Вибори повинні бути проведені з дотриманням загального виборчого права, щоб їх результат не викликав питань з боку партнерів.

За умови зупинки бойових дій Україні буде потрібно шість місяців, щоб підготувати та провести вибори.

Про це в етері Еспресо заявив юрист, експерт із конституційного права Центру політико-правових реформ Андрій Магера.

Він заявив, що навіть за умов припинення бойових дій, навряд чи вдасться провести повну демобілізацію чоловіків зі служби у ЗСУ.

"Для цього потрібен певний період часу. Мені невідомо скільки часу пройде, перш ніж наші військовослужбовці будуть демобілізовані, але одномоментно цього точно не буде", - вважає Магера.

Також читайте Чи є можливість провести вибори під час війни: Зеленський дав жорстку відповідь

Крім того, юрист наголосив, що вибори повинні бути проведені з дотриманням загального виборчого права, щоб їх результат не викликав питань з боку партнерів.

"На думку різних експертів у виборчих питаннях, зокрема, Центр політико-правових реформ, Громадянська мережа ОПОРА, Міжнародна фундація виборчих систем й Центр Разумкова, Україні потрібен достатній час для підготовки до виборів. Це має бути щонайменше 6 місяців. Разом з тим я розумію, що запит від суспільства буде на негайне проведення виборів. Очевидно, що в такій ситуації нам нікуди буде діватись. Якщо нам дадуть 2-3 місяці, щоб підготуватись до виборів, а не один місяць, ми зможемо належно підготуватись до цього процесу. Бо за місяць просто не реально підготуватись до виборчого процесу. Він буде не якісний. Якщо ми не зможемо дотримуватися принципів загального виборчого права, тоді виникне питання довіри до результатів таких виборів", - пояснив він.

Раніше повідомлялося, що радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що під час Другої світової війни вибори не проводили там, де тривали активні бойові дії.

Ми раніше інформували, що спецпредставник президента США Кіт Келлог заявив, що Сполучені Штати хочуть проведення виборів в Україні, можливо, до кінця року.

Читайте також: