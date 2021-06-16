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Юрій Вітренко заперечує порушення закону під час його призначення керівником “Нафтогазу”

Юрій Вітренко заперечує порушення закону під час його призначення керівником “Нафтогазу”

УНІАН

Припис НАЗК він назвав “вибірковим правосуддям”

У юридичному департаменті “Нафтогазу” запевняють, що припис Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК), яке виявило порушення закону під час призначення Юрія Вітренка главою державної компанії, є необґрунтованим. Про це йдеться у повідомленні пресслужби НАК "Нафтогаз України", опублікованому в середу, 16 червня.

Зокрема, юристи Нафтогазу наголосили на тому, що виконання однієї з вимог припису (скасувати пункт 9 розпорядження Кабінету Міністрів України від 28.04.2021 № 370-р.) призведе до скасування рішення загальних зборів Компанії про уповноваження міністра економіки на підписання цивільно-правових договорів з членами наглядової ради.

При цьому сам Юрій Вітренко заявив, що наглядова рада компанії не обговорювала з ним інформацію щодо розпорядження про скасування його призначення на пост керівника держкомпанії.

Він назвав припис НАЗК "таким, що суперечить букві і духу закону" і прикладом "вибіркового правосуддя"

Нагадаємо, що раніше уряд звільнив Андрія Коболєва з посади голови правління "Нафтогазу". Причиною звільнення назвали збиткову роботу державної компанії минулого року.