Юрія Бойка позбавили місця у профільному комітеті Верховної Ради – Железняк

За це рішення проголосували 258 народних депутатів.

У четвер, 19 грудня, Верховна Рада з другої спроби ухвалила постанову про відкликання голови депутатської групи “Платформа за життя та мир” Юрія Бойка з посади члена комітету з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій, національних меншин і міжнаціональних відносин.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк у Telegram.

“З другої спроби Рада відкликала Юрія Бойко з посади члена Комітету Верховної Ради України з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій України, національних меншин і міжнаціональних відносин”, — зазначив Железняк.

За його словами, за це рішення проголосували 258 народних депутатів.

Статистика по фракціям за виключення Бойка з Комітету / Фото: Telegram-канал Ярослава Железняка

Статистика по фракціям за виключення Бойка з Комітету

Нагадаємо, попереднє голосування за відкликання нардепа з посади члена Комітету з питань прав людини, деокупації та реінтеграції окупованих територій було провалена Верховною Радою 18 грудня. За рішення тоді проголосувало лише 217 нардепів.