Ющенко похвалився своїм сином: потрапляє в 1% найрозумніших дітей

Третій президент України Віктор Ющенко розповів, що його 19-річний син Тарас отримав пропозиції на навчання від десяти найкращих університетів світу. За рейтингом атестатів він потрапив до 1% найрозумніших дітей на планеті.

Про це він говорив під час інтерв’ю в ефірі “Сніданку з "1+1”.

Ющенко припустив, що схильність його наймолодшого сина до технічних наук була зумовлена тим, що колись у дитинстві він подарував Тарасові модель двигуна внутрішнього згоряння, частину якого було зроблено із прозорого матеріалу.

“Я так думаю, у нього політехніка стала першим інтересом завдяки тому, що я купив йому таку модель”, зауважив він.

За словами батька, після закінчення школи Тарас Ющенко відправив свій атестат для участі в спеціальному рейтингу, який оцінює успішність та знання.

“Є в міжнародній школі протокол, за яким діти, котрі йдуть у вищу школу, здають свої атестати в один проєкт, який їх оцінює. І моя дитина потрапляє в 1% найрозумніших дітей у світі за цією системою. 10 перших університетів світу направили йому свої пропозиції”, - похвалився Віктор Ющенко.

Експрезидент повідомив, що його син тепер навчається в одному з американських університетів і його майбутня спеціальність пов'язана з ракето- й літакобудуванням. При цьому Ющенко не уточнив назву університету, в якому навчається його син.