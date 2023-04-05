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Ющенко похвалився своїм сином: потрапляє в 1% найрозумніших дітей

Автор
Богдан СкавронБогдан Скаврон
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Ющенко похвалився своїм сином: потрапляє в 1% найрозумніших дітей

Фото: із соцмереж

19-річний син колишнього президента України навчається в американському університеті.

Третій президент України Віктор Ющенко розповів, що його 19-річний син Тарас отримав пропозиції на навчання від десяти найкращих університетів світу. За рейтингом атестатів він потрапив до 1% найрозумніших дітей на планеті.

Про це він говорив під час інтерв’ю в ефірі “Сніданку з "1+1”.

Ющенко припустив, що схильність його наймолодшого сина до технічних наук була зумовлена тим, що колись у дитинстві він подарував Тарасові модель двигуна внутрішнього згоряння, частину якого було зроблено із прозорого матеріалу.

“Я так думаю, у нього політехніка стала першим інтересом завдяки тому, що я купив йому таку модель”, зауважив він.

За словами батька, після закінчення школи Тарас Ющенко відправив свій атестат для участі в спеціальному рейтингу, який оцінює успішність та знання. 

“Є в міжнародній школі протокол, за яким діти, котрі йдуть у вищу школу, здають свої атестати в один проєкт, який їх оцінює. І моя дитина потрапляє в 1% найрозумніших дітей у світі за цією системою. 10 перших університетів світу направили йому свої пропозиції”, - похвалився Віктор Ющенко.

Експрезидент повідомив, що його син тепер навчається в одному з американських університетів і його майбутня спеціальність пов'язана з ракето- й літакобудуванням. При цьому Ющенко не уточнив назву університету, в якому навчається його син.

Нагадаємо, Віктор Ющенко також розповів, як приймав Путіна на своїй дачі в в Нових Безрадичах. За його словами, російського президента зацікавила стародавня українська піч та косівська кераміка.

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Дата публікації
Перегляди
826
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