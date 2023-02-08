Ющенко розповів, як приймав удома Путіна: уникав одного слова

Третій президент України Віктор Ющенко розповів, як приймав диктатора Путіна на своїй дачі в в Нових Безрадичах. За його словами, диктатора зацікавила стародавня українська піч та косівська кераміка.

Про це Ющенко сказав в інтерв'ю "Гордону".

Третій президент України розповів, що Путін, прийшовши до його помешкання, звернув увагу на старовинну піч, яку привезли із заходу України. Диктатор навіть постояв біля неї, спершись на комин, та мовчав.

"І це було довго. Ну, зараз я розумію, що час розтягується, але я думаю, секунд 10–15 точно. Не говорив, а став щось про своє... Я думаю, що щось там у нейронах пробило. Бо для мене це було чутливо. Для мене це було приємно й дивно: що є такі сторінки, до яких він тяготить, і я щось можу зрозуміти, що робиться в голові, які бажання", - загадує Ющенко.

Експрезидент України зазначив, що Путіна також зацікавила косівська кераміка, яку виготовила майстриня з Івано-Франківщини. Ці кахлі були розписані цитатами Тараса Шевченка, а тому перед приїздом Ющенко попросив перевірити, чи не має на них написів про "москалів", оскільки він тоді вважав за краще уникати цього слова.

"І я розповідаю ці історії. Бо це все ручна робота. А він розповідає, що у нього будова йде, він теж щось будує під Москвою. Я попросив, щоб хлопці всі прочитали ті кахлі, щоб там... Бо в Тарасика є і круті слова про москалів. Ну, логіка нашої зустрічі була така. Я розумію його ставлення до України. Для нього це та територія, яку б він хотів бачити у зоні свого впливу. Я добре розумію його відношення до мене. Бо перед ним сидить не той президент, із яким він хотів би мати справу", - пригадав Віктор Ющенко.

Нагадаємо, колишній президент України Віктор Ющенко ще у березні попереджав, що перемога Росії над Україною і втримання Володимира Путіна при владі буде катастрофою для всього світу.

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