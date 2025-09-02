ТСН у соціальних мережах

З Андрієм Парубієм прощаються у Львові (фото)

На похорон Андрія Парубія у Львові зібралися десятки людей. Церемонія відбувається в Архикатедральному соборі святого Юра.

Ірина Лаб'як
Прощання з Андрієм Парубієм у соборі святого Юра у Львові

Прощання з Андрієм Парубієм у соборі святого Юра у Львові / © Олександра Стасишин / "Ми - Україна"

Доповнено додатковими матеріалами

У Львові 2 вересня прощаються з народним депутатом України Андрієм Парубієм, якого вбили на вулиці 30 серпня. На похорон зібралися десятки людей.

Про це повідомляють «Суспільне» та «Еспресо»

Чин похорону Парубія розпочався о 12:00 в Архикатедральному соборі святого Юра. На території храму зібралися десятки людей.

Віддати шану політику прийшли рідні, друзі, соратники, колеги з парламенту, представники різних політичних сил, військові, волонтери і львів’яни, які знали Парубія особисто або шанували як політика та громадського діяча. Зокрема, до процесії приєднався спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук та ще кілька народних обранців від різних партій.

Люди тримають у руках квіти, лампадки та українські прапори. На сходах собору святого Юра утворилася черга з охочих попрощатися з Парубієм.

Прощання з Андрієм Парубієм 2 вересня у Львові / © Володимир Федорович / "Еспресо"

Прощання з Андрієм Парубієм 2 вересня у Львові / © Володимир Федорович / "Еспресо"

Прощання з Андрієм Парубієм 2 вересня у Львові / © Олександра Стасишин / "Ми - Україна"

Прощання з Андрієм Парубієм 2 вересня у Львові / © Олександра Стасишин / "Ми - Україна"

Прощання з Андрієм Парубієм 2 вересня у Львові / © Емма Стадник

Прощання з Андрієм Парубієм 2 вересня у Львові / © Емма Стадник

Прощання з Андрієм Парубієм 2 вересня у Львові / © Олександра Стасишин / "Ми - Україна"

Прощання з Андрієм Парубієм 2 вересня у Львові / © Олександра Стасишин / "Ми - Україна"

О 13:30 на площі Ринок розпочнеться загальноміська церемонія прощання з політиком. Поховають його на Личаківському кладовищі.

«Андрій Парубій був людиною дуже легкою. Він бачив головні речі і відсікав неважливе. Він міг бути різким там, де доцільно, але в приватному спілкуванні він запам’ятався як людина дуже уважна, спокійна, з гумором, людина, яка дуже відчувала час», — поділився спогадами про політика його друг Остап Кривдик.

Прощання з Андрієм Парубієм 2 вересня у Львові / © Олександра Стасишин / "Ми - Україна"

Прощання з Андрієм Парубієм 2 вересня у Львові / © Олександра Стасишин / "Ми - Україна"

Прощання з Андрієм Парубієм 2 вересня у Львові / © Олександра Стасишин / "Ми - Україна"

Прощання з Андрієм Парубієм 2 вересня у Львові / © Олександра Стасишин / "Ми - Україна"

Прощання з Андрієм Парубієм 2 вересня у Львові / © Олександра Стасишин / "Ми - Україна"

Прощання з Андрієм Парубієм 2 вересня у Львові / © Олександра Стасишин / "Ми - Україна"

Нагадаємо, Парубія вбили 30 серпня у Львові вистрілами з вогнепальної зброї. Злочин скоїв чоловік, одягнений як кур’єр служби доставки Glovo.

Вже ввечері 31 серпня стало відомо, що у Хмельницькій області правоохоронці затримали ймовірного вбивцю Парубія.

Підозрюваним у вбивстві Парубія виявився 52-річний львів’янин. Затриманому оголосили підозру в умисному вбивстві та незаконному поводженні зі зброєю.

У поліції не виключають, що до вбивства Парубія може бути причетна Росія. Заступник очільника Нацполіції України Андрій Нєбитов повідомив, що підозрюваний «мав певні обставини, через які він вчинив це вбивство».

