"З бандерівцями підлягають денацифікації": Медведєв заявив, що на іноземних добровольців не поширюється Женевська конвенція

Заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв заявив, що на іноземних добровольців, які захищають Україну, нібито не поширюється Женевська конвенція.
Медведєв заявив, що іноземців- захисників України треба "денацифікувати насамперед".
Свою заяву заступник голови російського Радбезу опублікував у Мережі 20 квітня.
"Для нас найманці – ніякі не добровольці. Вони не є законними комбатантами, на них не поширюються Женевські конвенції. Справжні добровольці – це французький полк "Нормандія-Неман", 1 і 2-а армії Війська польського, що брали участь разом з нами в Берлінській операції 1945 року, 1-й Чехословацький армійський корпус, що бився пліч-о-пліч з Червоною армією в роки Великої Вітчизняно війни (Другої світової війни – ред.)", – йдеться у повідомленні Медведєва.
"Тому іноземні найманці в Україні, які не здадуться нашим військам, разом із наставниками з бандерівців підлягають денацифікації насамперед. Їм доведеться сповна відповісти за свої дії. Звичайно, якщо залишаться живими", – додав заступник голови Радбезу Росії.
Медведєв також поділився своїми вигадками про те, що іноземні легіонери прибули в Україну, щоб потім нібито захопити владу. Він також нафантазував, що іноземці в Україні можуть "запросто поставити на трон будь-яких ставлеників".
Окрім того, Медведєв назвав іноземних добровольців "професійними вбивцями зі зламаною психікою" з усякими "нацистськими примочками".
Водночас політик чомусь не згадав про те, що Росія намагалася перекинути до України бойовиків із Сирії, Лівії, Південної Осетії, найманців ПВК "Вагнер" та "Хезболли".
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