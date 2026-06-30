- Дата публікації
-
- Категорія
- Політика
- Кількість переглядів
- 451
- Час на прочитання
- 1 хв
«З Бандерою не вступити»: у Польщі зробили різку заяву про євроінтеграцію України
У Варшаві заявили, що Україна не вступить до ЄС за однієї умови.
Польща заявила про можливі перешкоди на шляху України до Європейського Союзу через історичні суперечки.
Про це висловився польський віцепрем’єр та міністр оборони Владислав Косиняк-Камиш в інтерв’ю Polsat News.
З його слів, Варшава не погодиться на вступ України до Європейського Союзу, якщо Київ далі вшановуватиме пам’ять про УПА та ОУН.
«Ми (в ЄС — Ред.) не повинні розміщувати в пантеоні тих, хто руйнує європейську співпрацю. З Бандерою Україна не вступить до Європейського Союзу. Ніхто не вказуватиме нам, як голосувати за вступ тієї чи іншої країни до Європейського Союзу», — наголосив очільник Міноборони Польщі.
Ультиматум Польщі щодо вступу України до ЄС
У Польщі на тлі загострення конфлікту порушили питання історичної політики України в контексті її євроінтеграції. Так, опозиція починає активно вимагати від уряду зупинити переговори щодо країни до ЄС. За даними останніх соціологічних опитувань, майже 60% поляків наразі виступають категорично проти приєднання України до ЄС.
Водночас очільник МЗС Радослав Сікорський заявив, що суперечки з Польщею не завадять вступу України до ЄС. За його словами, саме досвід примирення між колишніми ворогами став основою для створення європейської інтеграції після Другої світової війни.