«З Бандерою не вступити»: у Польщі зробили різку заяву про євроінтеграцію України

Прапор Польщі. / © gettyimages.com

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Польща заявила про можливі перешкоди на шляху України до Європейського Союзу через історичні суперечки.

Про це висловився польський віцепрем’єр та міністр оборони Владислав Косиняк-Камиш в інтерв’ю Polsat News.

З його слів, Варшава не погодиться на вступ України до Європейського Союзу, якщо Київ далі вшановуватиме пам’ять про УПА та ОУН.

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«Ми (в ЄС — Ред.) не повинні розміщувати в пантеоні тих, хто руйнує європейську співпрацю. З Бандерою Україна не вступить до Європейського Союзу. Ніхто не вказуватиме нам, як голосувати за вступ тієї чи іншої країни до Європейського Союзу», — наголосив очільник Міноборони Польщі.

Ультиматум Польщі щодо вступу України до ЄС

У Польщі на тлі загострення конфлікту порушили питання історичної політики України в контексті її євроінтеграції. Так, опозиція починає активно вимагати від уряду зупинити переговори щодо країни до ЄС. За даними останніх соціологічних опитувань, майже 60% поляків наразі виступають категорично проти приєднання України до ЄС.

Водночас очільник МЗС Радослав Сікорський заявив, що суперечки з Польщею не завадять вступу України до ЄС. За його словами, саме досвід примирення між колишніми ворогами став основою для створення європейської інтеграції після Другої світової війни.

Дата публікації 19:57, 25.06.26 Кількість переглядів 16 Мільярдні угоди на тлі гучного скандалу: як у Польщі відбується конференція з відновлення України

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