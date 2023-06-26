З Білорусі до РФ відлетіли п'ять російських Іл-76 — моніторингова група

З аеродрому «Мачулищи», що в Білорусі, у проміжку з 18:25 до 19:10 відлетіли назад (на аеродром вильоту) п'ять військово-транспортних літаків Іл-76 ВКС РФ.

Про це інформує моніторингова група "Беларускі Гаюн",

Ці ж літаки вчора ввечері прилетіли до Білорусі із Пскова.

За їхніми даними, літаки відлетіли порожніми. Зазначимо, що до Білорусі вони теж прилетіли порожніми.

Таким чином, літаки просто добу пробули у Мачулищах та полетіли назад. Не можна виключати, що метою прильоту було перекидання військового контингенту з Білорусі до РФ для придушення «заколоту Пригожина». На це вказує той факт, що літаки на добу просто перебували в Білорусі без ознак будь-якої активності.

Також читайте Макрон відреагував на бунт Пригожина та вказав на "крихкість" окупаційної армії РФ

«Своєю чергою, це може свідчити, що результат «маршу справедливості» був аж ніяк не очевидним, оскільки довелося відправляти до Білорусі транспортні Іли за підкріпленням. Як і не було впевненості в підсумках переговорів, раз літаки простояли в Мачулищах ще цілий день після закінчення «заколоту», — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у ніч на 24 червня ватажок терористичної групи "Вагнер" Пригожин заявив, що його бойовики йдуть на Москву "за головами" військового керівництва країни.

Однак після того, як його бойовики були за 200 кілометрів від Москви, Пригожин заявив, що йому вдалося домовитися з керівництвом РФ і "не допустити кровопролиття".

Читайте також:

РДК закликає росіян готуватися, марш Пригожина був запланований – "Фортуна"