З часом буде ще об’єднання та укрупнення неспроможних громад – Ігор Палиця

З часом буде ще об’єднання та укрупнення неспроможних громад – Ігор Палиця

Брак коштів на місцях - одне з найпроблемніших питань децентралізації.

Розумні зупинки, замість маршруток - комфортабельні міські автобуси та тролейбуси, розвиток туризму – Луцьк на другому місці серед найкомфортніших міст в Україні. І саме сюди обмінюватися досвідом з’їхалися представники місцевого самоврядування від партії "За майбутнє" та народні депутати.

Про це 25 вересня ідеться в сюжеті ТСН.19:30.

Щоб реалізувати нові програми, у Луцьку провели оптимізацію у міській раді. Так зекономили шість мільйонів гривень на інфраструктуру.

Також читайте Зеленський назвав три завдання для остаточного завершення децентралізації

Брак коштів на місцях - одне з найпроблемніших питань децентралізації. Йдеться, зокрема, про реверсну дотацію – гроші, які з місцевих бюджетів вилучають у державний, вважає лідер партії Ігор Палиця. І аби парламентарі бодай щось змінили, про це їм мають вказати саме на місцях.

"Децентралізація дала поштовх вперед і зробила крок вперед для незалежності територіальних громад і їхнього створення, для економічної незалежності. Але є ще багато питань, які не зроблені, не проголосовані, не маючи законотворчої законодавчої ініціативи. Треба виправляти те, що наприймали. Я переконаний, буде ще переформатація і в рамках кордону громад, тому що багато неспроможні, буде об’єднання, укрупнення, але це все з часом. Але реформа позитивна – це 100%", - говорить народний депутат, лідер партії "За майбутнє" Ігор Палиця.

Новини України: Луцьк на другому місці серед найкомфортніших міст в Україні

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання