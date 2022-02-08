"З цікавістю очікуємо на сигнали, які Макрон привіз від Путіна" - Кулеба про візит президента Франції до України

"З цікавістю очікуємо на сигнали, які Макрон привіз від Путіна" - Кулеба про візит президента Франції до України

Кулеба наголосив, що Україна не перетне своїх "червоних ліній".

Президент Франції Еммануель Макрон 8 лютого приїхав до України після візиту до Москви, де зустрічався із главою Кремля Володимиром Путіним. Українська сторона з цікавістю очікує на "сигнали, які привіз Макрон" від Путіна, однак своїх "червоних ліній" Київ не перетне і ніхто не зможе змусити це зробити.

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба на брифінгу з очільниками МЗС Чехії, Словаччини та Австрії у Києві.

Кулеба зазначив, що одразу після цієї пресконференції у Маріїнському палаці у президента України розпочнеться зустріч із президентом Макроном. Там очільник МЗС також проведе переговори зі своїм французьким колегою Жаном-Івом Ле Дріаном.

"Безумовно, ми всі з цікавістю очікуємо тих сигналів, які привіз пан Макрон із Москви, але я вже неодноразово говорив, зокрема вчора, що ми відкриті до діалогу, ми налаштовані конструктивно, очікуємо дипломатичного рішення, але ми не перетнемо своїх "червоних ліній", і ніхто не зможе змусити нас їх перетнути", - сказав Кулеба.

Нагадаємо, французький президент Еммануель Макрон розповів, про що спілкуватиметься із Зеленським.

Як повідомлялося, 7 лютого президент Франції Еммануель Макрон прилетів до Москви на переговори з президентом Росії Володимиром Путіним щодо ситуації навколо України. З опублікованих відео та фото було видно, що президенти сиділи далеко один від одного за довгим білим столом.

Сам же французький лідер перед розмовою з Путіним заявив, що потрібно бути реалістичними, а тому, на його думку, "однобічних заходів ми не досягнемо, важливо не допустити погіршення становища".

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