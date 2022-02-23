З дипустанов Росії в Україні зняли російські прапори: фото

З дипустанов Росії в Україні зняли російські прапори: фото

Це сталося після того, як на територій посольства й консульства РФ були помічені дим та вогонь.

Із будівлі генерального консульства Росії у Львові зняли російський прапор, водночас на вході ще висить табличка з написом назви дипломатичної установи.

Про це повідомляє "Радіо Свобода" у середу, 23 лютого.

Зауважимо, що 22 лютого триколор ще висів на флагштоці консульства і вчора там перебували ще кілька працівників установи.

Водночас російський прапор зняли і з даху посольства РФ на Повітрофлотському проспекті в Києві, повідомляє УНІАН. Ймовірно, триколор зняли працівники цієї установи.

Біля будівлі стоять кілька поліцейських авто та представники підрозділу з охорони дипломатичних установ.

УНІАН

Водночас перед центральним входом до будівлі посольства досі розташована встановлена напередодніактивістами інсталяція у вигляді кількох могильних хрестів з табличками "російський окупант" та написом англійською мовою "ласкаво просимо до пекла".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що співробітники посольств і консульств РФ вже активно готуються до евакуації і замітають за собою всі сліди. Жителі Києва зафільмували на відео, як вони палять документи в бочках.

Водночас 23 лютого вранці біля консульства РФ у Львови містяни помітили вогонь, викликали рятувальників. Але співробітники консульства сказали пожежникам, що жодної пожежі немає, а вони проводять контрольоване спалювання, але чого саме – не уточнили.

Працівники російського консульства палили вогнища перед від`їздом

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