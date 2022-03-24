З фракції "ОПЗЖ" вийшли п’ятеро народних депутатів

24 березня відбулось засідання парламенту.

На засіданні Верховної Ради 24 березня п’ятеро народних депутатів заявили про свій вихід зі складу фракції "Опозиційна платформа – За життя".

Про це за підсумками засідання повідомив нардеп від фракції "Голос" Ярослав Железняк.

Згідно з повідомленням, парламентську фракцію "ОПЗЖ" залишили Валерій Гнатенко, Ігор Кісільов, Олександр Лукашев, Володимир Мороз та Наталія Приходько.

Зауважимо, що перед початком вторгнення Росії до України 24 лютого до складу фракції "ОПЗЖ" входили 44 народні обранці.

Нагадаємо, 19 березня РНБО заборонила на період дії воєнного стану в Україні діяльність 11 політичних партій, лідери та члени яких досить часто продукують проросійську риторику. До списку потрапила й "ОПЗЖ".

До речі, саме членів цієї партії найбільше серед тих нардепів, які залишили Україну, заявив раніше спікер парламенту Руслан Стефанчук.