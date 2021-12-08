З гантелями і тренажерами: Зеленський похвалився новим селфі

Президент раніше неодноразово розповідав про свої заняття спортом у вільний час.
Президент Володимир Зеленський показав, як підтримує фізичну форму. Глава держави опублікував світлину під час ранкового тренування і побажав всім доброго ранку.
"Доброго ранку всім!!! Друзям і тим, хто заздрить", - підписав фото в Instagram президент.
Зазначимо, що президент Володимир Зеленський раніше неодноразово розповідав про свої заняття спортом у вільний час.
Нагадаємо:
У перший день минулого літа він показав "млинці" на сніданок. Глава держави опублікував світлину під час ранкового тренування у спортзалі у майці та шортах, на якій видно накачані м'язи рук.
Також Зеленський підтримав челендж і відтиснувся 30 разів у вишиванці.
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