З гантелями і тренажерами: Зеленський похвалився новим селфі

З гантелями і тренажерами: Зеленський похвалився новим селфі

Президент раніше неодноразово розповідав про свої заняття спортом у вільний час.

Президент Володимир Зеленський показав, як підтримує фізичну форму. Глава держави опублікував світлину під час ранкового тренування і побажав всім доброго ранку.

"Доброго ранку всім!!! Друзям і тим, хто заздрить", - підписав фото в Instagram президент.

Зазначимо, що президент Володимир Зеленський раніше неодноразово розповідав про свої заняття спортом у вільний час.

Нагадаємо:

У перший день минулого літа він показав "млинці" на сніданок. Глава держави опублікував світлину під час ранкового тренування у спортзалі у майці та шортах, на якій видно накачані м'язи рук.

Також Зеленський підтримав челендж і відтиснувся 30 разів у вишиванці.

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