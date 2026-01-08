З якою обіцянкою європейці можуть підвести Україну: деталі від The Telegraph

Бен Воллес / © Getty Images

«Коаліція охочих» навряд чи може забезпечити надійні гарантії безпеки Україні — попередній досвід не вселяє оптимізму.

Про це пише колишній міністр оборони Британії Бен Воллес для видання The Telegraph.

Лідери Великої Британії, Франції, Німеччини, Італії, Фінляндії та Європейської комісії продемонстрували свою єдність у відхиленні вимог Володимира Путіна щодо територіальних поступок для закінчення війни, які Трамп майже повторив, однак цього недостатньо.

«Німеччина вже дала зрозуміти, що сама не буде розміщувати війська в Україні. Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц підкреслив, що він винесе питання про розміщення військ на голосування в Бундестазі і то, тільки після припинення вогню в Україні», — зазначає він.

Воллес вважає, що Велика Британія могла б запропонувати Україні допомогу у вигляді «сил забезпечення».

«Ми могли б зробити це на короткий період часу, але це відбудеться за рахунок чогось іншого», — сказав він і додав, що цим «чимось іншим», ймовірно, стане британська бойова група чисельністю близько 500 військових, яка постійно перебуває на ротаційній базі в Естонії після вторгнення РФ до України 2014 року.

Водночас видання зазначило, що навіть одна бойова група буде незначним внеском з боку Великої Британії, яка є одним з лідерів коаліції поряд з Францією.

Нагадаємо, «коаліція охочих» напрацювала гарантії безпеки, які вона має надати Україні після закінчення війни.

Зокрема, Європа та США зобов’язуються підтримувати українську армію, яка у мирний час має залишатися на рівні до 800 тисяч військових, щоб мати можливість захистити територію України. Крім того, у межах «коаліції рішучих» Європа за підтримки США планує створити «Багатонаціональні сили України» для відновлення ЗСУ, захисту неба та безпеки у морі, з можливими діями на території України. Також план гарантій безпеки передбачає, створення механізму контролю припинення вогню, моніторинг має очолити США. Йдеться про попередження атак, фіксацію порушень і реагування на них.

Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати готові надати Україні гарантії безпеки, оскільки це ключовий фактор для успішної реалізації мирної угоди.

Водночас американський лідер висловив думку, що нинішня пропозиція угоди не знаходить повної підтримки з боку Володимира Зеленського.

У відповідь Зеленський не виключив, що війна може завершитися 2026 року. Однак наголосив, що держава повинна мати значні запаси озброєння на складах як гарантію безпеки на майбутнє.

ДОВІДКА: Стаття 5 Північноатлантичного договору — це ключовий принцип колективної оборони НАТО: збройний напад на одного члена Альянсу розглядається як напад на всіх. Це зобов’язує кожну країну-члена надати допомогу, включно із застосуванням збройної сили, якщо це вважатиметься за необхідне, для відновлення безпеки, хоча конкретні дії визначаються кожною державою.