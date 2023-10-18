З Ірану знято збройове ембарго в рамках резолюції ООН: що це означає

Від середи, 18 жовтня, з Ірану знято збройове ембарго в рамках резолюції Ради Безпеки ООН у частині "ядерної угоди" з Тегераном 2015 року.

Від 18 жовтня, відповідно до резолюції РБ ООН від 20 липня 2015 року, припиняються всі обмеження, накладені на діяльність, пов'язану з балістичними ракетами, та їх постачання до Ірану.

Це підтвердив міністр закордонних справ Ісламської Республіки Хосейн Амір Абдоллахіан, повідомляють іранські ЗМІ.

Водночас Рада Європи підтвердила, що держави-члени Євросоюзу продовжать зберігати попередні санкції ООН проти Ірану в галузі озброєнь і ракет.

Зокрема, Велика Британія, разом з Францією та Німеччиною, раніше заявила, що збереже санкції ООН проти Ірану через недотримання його зобов'язань щодо ядерної оборудки.

Ці санкції забороняють Ірану виготовляти балістичні ракети, здатні нести ядерні боєголовки, а також купувати в Ірану безпілотники та ракети або продавати їх Ірану.

Нагадаємо, росіяни намагаються накопичити ракетне озброєння для ударів по Україні. Велику загрозу нестимуть для України саме іранські балістичні ракети. Про це розповів речник Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат.

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